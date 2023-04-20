"Хочу забути, але не можу": українець отримав премію World Press Photo за знімок із Маріуполя

Євген Малолєтка в ніч на 24 лютого приїхав до Маріуполя і більше двох тижнів знімав життя міста, яке ЗС РФ почали штурмувати одним із перших. Там він зробив фото пораненої вагітної жінки, яке побачив увесь світ.

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Український фотограф Євген Малолєтка отримав премію World Press Photo за зроблений у Маріуполі знімок вагітної жінки. Про це повідомило медіа Associated Press у четвер, 20 квітня.

Український фотокореспондент отримав звання "фотографа року" у конкурсі знімків, організованих World Press Photo.

Перемогу у конкурсі Малолієтці приніс знімок, зроблений 9 березня 2022 року на руїнах пологового будинку у Маріуполі, який обстріляли ракетами ЗС РФ. Фотограф сфотографував, як поліцейські несуть на ношах закривавлену вагітну жінку. Свою ліву руку вона тримає на животі.

То була 32-річна жінка Ірина Калініна. Вона померла від отриманих травм через пів години після того, як її дитина на ім'я Мирон народилася мертвою.

"Євген Малолєтка відобразив один із найяскравіших образів російсько-української війни в неймовірно складних обставинах. Без його непохитної хоробрості мало було б відомо про один із найжорстокіших нападів Росії. Ми дуже пишаємося ним", — сказала виконавчий редактор AP Джулі Пейс.

А сам фотограф в інтерв'ю журналістам зізнався, що досі не може забути смертельно пораненої українк=у, яку він сфотографував.

"Для мене це момент, який я постійно хочу забути, але не можу. Історія назавжди залишиться зі мною", — сказав він.

Кого та за що нагороджують премією World Press Photo

З 1955 року незалежна, некомерційна організація, штаб-квартира якої знаходиться в Амстердамі, World Press Photo Contest нагороджує фотографів за найкращі знімки, які зробили внесок у фотожурналістику за минулий рік.

Конкурс проводиться у 6 регіонах світу: Африці, Азії, Європі, Північній та Центральній Америці, Південній Америці, Південно-Східній Азії та Океанії.

Фотографи та фотожурналісти можуть подавати свої роботи у кількох номінаціях: поодинокі фотографії, фотоісторії, довгострокові проєкти та відкритий формат.

Церемонія нагородження проходить в Oude Kerk в Амстердамі.

Євген Малолєтка: що відомо про українського фотографа

Євген Малолєтка — український фотокореспондент, який здобув широку популярність після фоторепортажу про блокаду Маріуполя під час вторгнення Росії до України у березні 2022 року.

Лауреат 2022 року міжнародної журналістської премії імені Джеймса Найта (Knight International Journalism Awards) від Міжнародного центру журналістів.

Чоловік народився у Бердянську. Почав співпрацювати як фотожурналіст з агентствами УНІАН та PHL. Пізніше він працював фрілансером та співпрацював з Associated Press, Al Jazeera та Der Spiegel.

У 2013—2014 році Малолєтка висвітлював події Революції Гідності. А у 2020-2021 роках фотограф працював з темою пандемії коронавірусу.

У ніч на 24 лютого 2022 року Євген Малолєтка приїхав до Маріуполя, щоб зняти матеріали для Associated Press. Там фотокореспондент пробув до 14 березня 2022 року. На підконтрольну ЗСУ територію чоловік виїхав гуманітарним коридором.

Нагадаємо, 2 березня 2023 стало відомо, що українські журналісти, які зняли "20 днів у Маріуполі", стали лауреатами престижної медіа-премії. Василіса Степаненко та Мстислав Чернов стали переможцями однієї з найпрестижніших медіа-премій світу – британської Royal Television Society 2023.

Крім того, 3 лютого 2023 року Фокус писав про те, що українська стрічка про війну отримала престижний приз у США. Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав цими днями приз глядацьких симпатій на популярному фестивалі незалежного кіно Sundance.