"Місто руїн та виживання": місцева влада показала, як зараз виглядає Маріуполь (фото)
За даними міської ради, окупанти вбили понад 22 тисячі мирних людей, а також зруйнували понад 1300 будівель.
Маріупольська міська рада опублікувала фоторепортаж з окупованого міста, за яким видно рівень руйнувань. Фото було опубліковано пресслужбою муніципалітету у понеділок, 24 квітня.
За даними міської влади, росіяни вбили понад 22 тисячі городян, зруйнували понад 1300 будівель. Також окупанти знищили низку культурних та історичних пам'яток.
"Вони перетворили Маріуполь з міста розвитку та можливостей, яким воно було під українським прапором, у місто руїн та виживання", — йдеться у повідомленні міської адміністрації.
Ситуація у Маріуполі — останні новини
Як повідомлялося раніше, 13 квітня, російські війська масово переміщуються з Мелітопольського напрямку до Маріуполя. Агенти руху опору помітили в останній тиждень активне перекидання техніки та особового складу росіян.
Також 13 квітня стало відомо, що в порт тимчасово окупованого Маріуполя зайшло перше у 2023 році судно з Ростова-на-Дону. За словами міської влади, окупанти показово привезли будівельні матеріали, нібито для відновлення міста, але водночас отримали для себе чергову вигоду.
19 квітня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у Маріуполі росіяни фарбують будинки, не проводячи ремонту, щоб зовні вони виглядали нормально. За словами чиновника, російські окупанти зараз фарбують невідремонтовані будинки, після чого активно викладають фото у соцмережах.
Нагадаємо, 20 квітня повідомлялося, що український фотограф Євген Малолєтка отримав премію World Press Photo за зроблений у Маріуполі знімок вагітної жінки. Український фотокореспондент отримав звання "фотографа року".