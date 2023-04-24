"Місто руїн та виживання": місцева влада показала, як зараз виглядає Маріуполь (фото)

За даними міської ради, окупанти вбили понад 22 тисячі мирних людей, а також зруйнували понад 1300 будівель.

Related video

Маріупольська міська рада опублікувала фоторепортаж з окупованого міста, за яким видно рівень руйнувань. Фото було опубліковано пресслужбою муніципалітету у понеділок, 24 квітня.

Окупанти вбили понад 22 тисячі городян, зруйнували понад 1300 будівель

За даними міської влади, росіяни вбили понад 22 тисячі городян, зруйнували понад 1300 будівель. Також окупанти знищили низку культурних та історичних пам'яток.

"Вони перетворили Маріуполь з міста розвитку та можливостей, яким воно було під українським прапором, у місто руїн та виживання", — йдеться у повідомленні міської адміністрації.

Ситуація у Маріуполі — останні новини

Як повідомлялося раніше, 13 квітня, російські війська масово переміщуються з Мелітопольського напрямку до Маріуполя. Агенти руху опору помітили в останній тиждень активне перекидання техніки та особового складу росіян.

У Маріуполі значно збільшилася кількість російської військової техніки та особового складу окупантів

Також 13 квітня стало відомо, що в порт тимчасово окупованого Маріуполя зайшло перше у 2023 році судно з Ростова-на-Дону. За словами міської влади, окупанти показово привезли будівельні матеріали, нібито для відновлення міста, але водночас отримали для себе чергову вигоду.

В окупованому Маріуполі було демонтовано пам'ятник художнику Архипу Куїнджі

19 квітня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у Маріуполі росіяни фарбують будинки, не проводячи ремонту, щоб зовні вони виглядали нормально. За словами чиновника, російські окупанти зараз фарбують невідремонтовані будинки, після чого активно викладають фото у соцмережах.

Нагадаємо, 20 квітня повідомлялося, що український фотограф Євген Малолєтка отримав премію World Press Photo за зроблений у Маріуполі знімок вагітної жінки. Український фотокореспондент отримав звання "фотографа року".