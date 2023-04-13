"Усього зайшло 1900 тонн": РФ потай вивезла з Маріуполя нову партію металопрокату

За словами радника мера, окупанти показово привезли будівельні матеріали, нібито для відновлення міста, але водночас вилучили для себе черговий зиск.

Related video

У порт тимчасово окупованого Маріуполя зайшло перше 2023 року судно з Ростова-на-Дону. Про це у своєму Telegram-каналі заявив радник міського голови Петро Андрющенко у четвер, 13 квітня.

За його словами, російський корабель прибув до тимчасово окупованого Маріуполя і на його борту були будматеріали. В обмін до нього завантажили чергову партію металопрокату, яка поїде до російського Ростов-на-Дону.

"Перше цього року судно класу РМ3 (річка-море) з Ростова-на-Дону зайшло до порту Маріуполя. Це знову найменше судно, яке здатне поки що прийняти за потужностями порт. Показово привезли будівельні матеріали. Але потай прихопили чергову партію металопрокату. Загалом зайшло 1900 тонн”, – написав Петро Андрющенко.

Радник міського голови наголосив, що це може нести значну небезпеку для України. Якщо російським окупантам у Маріуполі вдасться швидко розвантажувати кораблі, це значно спростить і прискорить їх логістику. Таким чином загарбники зможуть оперативно формувати військові резерви без об'їзних шляхів.

Нагадаємо, 23 березня повідомлялося, що окупанти відновили роботу порту в Маріуполі. За словами радника мера Петра Андрющенка, у районі стратегічного об'єкта було помічено контейнери, які доставив корабель з російського Ростова. Тепер порт може ухвалити суду до 20 тисяч тонн. Якщо поїдуть військові вантажі – це в рази швидше та дешевше, ніж на вантажівках

4 січня радник мера зазначав, що загарбники перетворюють морський порт у Маріуполі на військову базу. Російські війська хотіли відновити рух військової техніки у бік півночі Донецької області.