Загарбники перетворюють морський порт у Маріуполі на військову базу, — радник мера

За словами Петра Андрющенка, російські війська відновили рух військової техніки у бік півночі Донецької області.

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Російські окупанти перетворюють морський порт в окупованому Маріуполі Донецької області на військову базу. Наприкінці грудня з порту звільнили всіх маріупольців та завезли працівників із Росії. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram.

"Морський порт окупанти поступово перетворюють на військову базу. Розпочато роботи з поділу причалів на умовно цивільні та умовно військові. Поки що до акваторії порту можуть заходити судна з невеликим оснащенням, як класу річка-море РМ3. Однак це не перешкоджає налагодженню поставок військового обладнання у весняний період судноплавства", — заявив він.

Він зазначив, що на даний момент фіксуються поодинокі несистемні заходи в порт РМ3 із будматеріалами та контейнерами невідомого вмісту. Окрему частину працівників-маріупольців у третій декаді грудня відрядили до Криму. Більше того, після цього зв'язок з ними зник, їхнє місцезнаходження невідоме.

Також відновився рух військової техніки у бік півночі Донецької області.

"Вчора (3 січня, — ред.) спостерігали цікаву тенденцію зворотного руху у великій кількості з Бердянсько-Мелітопольського напрямку у бік Маріуполя та Донецька. Також наші джерела повідомляють про велике накопичення військової техніки, живої сили та вертольота перед в'їздом до Бердянська з Маріупольського кільця ", — додав Андрющенко.

Нагадаємо, 7 грудня у маріупольських пабліках повідомляли, що жителі Маріуполя змушені виживати без опалення, води та каналізації під час мінусової температури за вікном.

Раніше, 28 листопада, радник мера Маріуполя зазначав, що російські військовослужбовці перетворюють територію занедбаного Центрального ринку на склад з боєприпасами.