Захватчики превращают морской порт в Мариуполе в военную базу, — советник мэра

По словам Петра Андрющенко, российские войска возобновили движение военной техники в сторону севера Донецкой области.

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Российские оккупанты превращают морской порт в оккупированном Мариуполе Донецкой области в военную базу. В конце декабря из порта уволили всех мариупольцев и завезли работников из России. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

"Морской порт оккупанты постепенно превращают в военную базу. Начаты работы по разделению причалов на условно гражданские и условно военные. Пока в акваторию порта могут заходить суда с небольшой оснасткой, как класса река-море РМ3. Однако это не препятствует налаживанию поставок военного оборудования в весенний период судоходства", — заявил он.

Он отметил, что на данный момент фиксируется единичные несистемные заходы в порт РМ3 со стройматериалами и контейнерами неизвестного содержания. Отдельно — часть работников-мариупольцев в третьей декаде декабря откомандировали в Крым. Более того, после этого связь с ними пропала, их местонахождение неизвестно.

Также возобновилось движение военной техники в сторону севера Донецкой области.

"Вчера (3 января, — ред.) наблюдали интересную тенденцию обратного движения в большом количестве из Бердянско/Мелитопольского направления в сторону Мариуполя и Донецка. Также наши источники сообщают о большом накоплении военной техники, живой силы и вертолета перед въездом в Бердянск из Мариупольского кольца", — добавил Андрющенко.

Напомним, 7 декабря в мариупольских пабликах сообщали, что жители Мариуполя вынуждены выживать без отопления, воды и канализации во время минусовой температуры за окном.

Ранее, 28 ноября, советник мэра Мариуполя отмечал, что российские военнослужащие превращают территорию заброшенного Центрального рынка в склад с боеприпасами.