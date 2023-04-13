"Всего зашло 1900 тонн": РФ тайком вывезла из Мариуполя новую партию металлопроката

По словам советника мэра, оккупанты показательно привезли строительные материалы, якобы для восстановления города, но в то же время изъяли для себя очередную выгоду.

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В порт временно оккупированного Мариуполя зашло первое в 2023 году судно из Ростова-на-Дону. Об этом в своем Telegram-канале заявил советник городского главы Петр Андрющенко в четверг, 13 апреля.

По его словам, российский корабль прибыл во временно оккупированный Мариуполь и на его борту были стройматериалы. В обмен в него загрузили очередную партию металлопроката, которая уедет в российский Ростов-на-Дону.

"Первое в этом году судно класса РМ3 (река-море) из Ростова-на-Дону зашло в порт Мариуполя. Это снова самое маленькое судно, которое способно пока принять по мощностям порт. Показательно привезли строительные материалы. Но тайком прихватили очередную партию металлопроката. Всего зашло 1900 тонн", – написал Петр Андрющенко.

Советник городского главы отметил, что это может нести значительную опасность для Украины. Если российским оккупантам в Мариуполе удастся быстро разгружать корабли, то это значительно упростит и ускорит их логистику. В такой способ захватчики смогут оперативно формировать военные резервы без объездных путей.

Напомним, 23 марта сообщалось, что оккупанты возобновили работу порта в Мариуполе. По словам советника мэра Петра Андрющенко, в районе стратегического объекта были замечены контейнеры, которые доставил корабль из российского Ростова. Теперь порт может принять суда до 20 тысяч тонн. Если поедут военные грузы – это в разы быстрее и дешевле, чем на грузовиках

4 января советник мэра отмечал, что захватчики превращают морской порт в Мариуполе в военную базу. Российские войска хотели восстановить движение военной техники в сторону севера Донецкой области.