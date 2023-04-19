У Маріуполі окупанти фарбують будинки без ремонту для "нормального вигляду", – радник мера

За словами Петра Андрющенка, це – фарбування знищеного та пошкодженого у колір "потемкинская деревня".

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В окупованому Маріуполі росіяни фарбують будинки, не роблячи ремонту, щоб зовні вони виглядали нормально. Про це 19 квітня повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"За часів Жданова та радянщини Маріуполь кожного квітня виглядав як новенький. За задумом партійного керівництва. Насправді – ні. Просто напередодні травневих свят у нас у центрі тупо жовтою побілкою фарбували всі будинки. У однаковий жовтий колір. Та попри те, що всередині ремонтів ані під'їздів, ані квартир не було, зовні наче все гаразд", – йдеться у публікації.

За словами чиновника, російські окупанти зараз фарбують невідремонтовані будинки, після чого активно викладають фото у соцмережах.

"Так і всередині міста, і назовні складається помилкове враження "відновлення". Але це – не відбудова. Це тупо фарбування знищеного та пошкодженого в колір "потемкинская деревня". Часи Жданова повернулися навіть у таких дрібницях. Радянська імперія Росія століттями може єдине – руйнувати", вбивати, грабувати та будувати "потемкинские деревни", – підсумував Андрющенко.

Нагадаємо, 13 квітня радник мера писав, що в порт тимчасово окупованого Маріуполя зайшло перше в 2023 році судно з Ростова-на-Дону. На його борту були будматеріали. В обмін у нього завантажили чергову партію металопрокату, яка поїде до російського Ростова-на-Дону.

11 квітня Маріупольська міська рада повідомила, що росіяни демонтували пам'ятник художнику Архіпу Куїнджі. Дії окупантів у мерії назвали знищенням культурного фонду міста.

Того ж дня Андрющенко розповів, що до тимчасово окупованого Маріуполя для будівельних робіт збираються привезти в'язнів, засуджених за нетяжкі злочини, з Білорусі.