В Мариуполе оккупанты окрашивают дома без ремонта для "нормального вида", – советник мэра

По словам Петра Андрющенко, это – окрашивание уничтоженного и поврежденного в цвет "потемкинская деревня".

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В оккупированном Мариуполе россияне окрашивают дома, не производя ремонт, чтобы снаружи они выглядели нормально. Об этом 19 апреля сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Во времена Жданова и советщины Мариуполь каждый апрель выглядел как новенький. По плану партийного руководства. На самом деле – нет. Просто накануне майских праздников у нас в центре тупо желтой побелкой красили все дома. В одинаковый желтый цвет. Но несмотря на то, что внутри ремонтов ни подъездов, ни квартир не было, снаружи вроде бы все в порядке", – говорится в публикации.

По словам чиновника, российские оккупанты сейчас красят неотремонтированные дома, после чего активно выкладывают фото в соцсетях.

"Так и внутри города, и снаружи складывается ошибочное впечатление "восстановления". Но это – не восстановление. Это тупо окрашивание уничтоженного и поврежденного в цвет "потемкинская деревня". Времена Жданова вернулись даже в таких мелочах. Советская империя Россия веками может единственное – разрушать, убивать, грабить и строить "потемкинские деревни", – заключил Андрющенко.

Напомним, 13 апреля советник мэра писал, что в порт временно оккупированного Мариуполя зашло первое в 2023 году судно из Ростова-на-Дону. На его борту были стройматериалы. В обмен в него загрузили очередную партию металлопроката, которая уедет в российский Ростов-на-Дону.

11 апреля Мариупольский городской совет сообщил, что россияне демонтировали памятник художнику Архипу Куинджи. Действия оккупантов в мэрии назвали уничтожением культурного фонда города.

В тот же день Андрющенко рассказал, что во временно оккупированный Мариуполь для строительных работ собираются привезти заключенных, осужденных за нетяжкие преступления, из Беларуси.