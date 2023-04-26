Як виглядає Маріуполь після бойових дій: Google Maps оновили супутникові знімки міста

За даними Маріупольської міськради, російські війська знищили понад 1300 будинків та вбили понад 22 тисячі мирних мешканців.

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Сервіс компанії Google оновив супутникові знімки Маріуполя. Тепер можна побачити приблизні масштаби шкоди, якої зазнало приазовське місто. Оновлену мапу можна подивитись за посиланням.

Український гарнізон в Маріуполі обороняв місто довгих 86 днів у повному оточенні. Російські війська мали перевагу в усьому: кількості живої сили, артилерії та авіації. За даними Маріупольської міської ради, російські війська зруйнували понад 1300 будинків та вбили понад 22 тисячі мирних мешканців.

Варто зазначити, що супутникові знімки не є найсвіжішими, бо деякі з районів та будинків окупанти вже повністю знесли.

Одним з місць російських злочинів є Драмтеатр, який було зруйновано внаслідок скидання двох авіабомб. На фото видно напис "Дети" та наслідки руйнування.

Зруйнований Драмтеатр та напис "Дети" Драмтеатр до руйнації

Окрім цього видно наслідки удару по пологовому будинку в Маріуполі.

Обстріл пологового будинку

Відомо, що українські військові тримали оборону на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча, однак у порівнянні з Азовсталлю руйнації там менші.

Руйнаці на комбінаті Ілліча

Руйнації на Азовсталі ЗС РФ постійно обстрілювали Азовсталь

Також помітно, що торговельні центри, які були на вʼїзді в Маріуполь теж зруйновані. У випадку з "Метро" окупанти робили там гуманітарний центр.

Зруйнований "Епіцентр", "Порт City" та інші ТЦ у Маріуполі

"Епіцентр" було знищено в перші дні повномасштабного вторгення

Нагадаємо, 24 квітня міська рада Маріуполя показала, як зараз виглядає знищене місто, в якому загинули десятки тисяч цивільних.

19 квітня волонтери InformNapalm розкрили російських офіцерів, які причетні до атак Маріуполя.