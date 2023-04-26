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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Як виглядає Маріуполь після бойових дій: Google Maps оновили супутникові знімки міста

зруйнований маріуполь
Зруйнований Драмтеатр

За даними Маріупольської міськради, російські війська знищили понад 1300 будинків та вбили понад 22 тисячі мирних мешканців.

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Сервіс компанії Google оновив супутникові знімки Маріуполя. Тепер можна побачити приблизні масштаби шкоди, якої зазнало приазовське місто. Оновлену мапу можна подивитись за посиланням.

Український гарнізон в Маріуполі обороняв місто довгих 86 днів у повному оточенні. Російські війська мали перевагу в усьому: кількості живої сили, артилерії та авіації. За даними Маріупольської міської ради, російські війська зруйнували понад 1300 будинків та вбили понад 22 тисячі мирних мешканців.

Варто зазначити, що супутникові знімки не є найсвіжішими, бо деякі з районів та будинків окупанти вже повністю знесли.

Одним з місць російських злочинів є Драмтеатр, який було зруйновано внаслідок скидання двох авіабомб. На фото видно напис "Дети" та наслідки руйнування.

удар по маріуполю Fullscreen
Зруйнований Драмтеатр та напис "Дети"
обстріл маріуполя Fullscreen
Драмтеатр до руйнації
удар по маріуполю
обстріл маріуполя

Окрім цього видно наслідки удару по пологовому будинку в Маріуполі.

як виглядає маріуполь після ударів Fullscreen
Обстріл пологового будинку

Відомо, що українські військові тримали оборону на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча, однак у порівнянні з Азовсталлю руйнації там менші.

руйнація маріуполя Fullscreen
Руйнаці на комбінаті Ілліча
Руйнації на Азовсталі Fullscreen
Руйнації на Азовсталі
азовсталь з космосу Fullscreen
ЗС РФ постійно обстрілювали Азовсталь
як виглядає азовсталь Fullscreen
Руйнації на Азовсталі
азовсталь з космосу
як виглядає азовсталь

Також помітно, що торговельні центри, які були на вʼїзді в Маріуполь теж зруйновані. У випадку з "Метро" окупанти робили там гуманітарний центр.

обстріли маріуполя з космосу Fullscreen
Зруйнований "Епіцентр", "Порт City" та інші ТЦ у Маріуполі
обстріли маріуполя Fullscreen
"Епіцентр" було знищено в перші дні повномасштабного вторгення

Нагадаємо, 24 квітня міська рада Маріуполя показала, як зараз виглядає знищене місто, в якому загинули десятки тисяч цивільних.

19 квітня волонтери InformNapalm розкрили російських офіцерів, які причетні до атак Маріуполя.