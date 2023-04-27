У РФ відправили у відставку "мʼясника Маріуполя" генерала Мізинцева, – росЗМІ

Російський офіцер очолював відділ матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ, а перед тим особисто командував штурмом Маріуполя, де він віддавав наказ бомбити цивільні будинки, драмтеатр та пологовий будинок.

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Генерал-полковника Мізинцева звільнили з посади відповідального за матеріально-технічне забезпечення Збройних сил РФ. Про це повідомляє "Медуза".

В проросійських телеграм-каналах пишуть про звільнення генерала Мізинцева, якого прозвали "мʼясником Маріуполя". Першим про це повідомив пропагандист Олександр Сладков та у телеграм-каналі "Рибар". Однак вони самі ж визнають, що офіційного підтвердження інформації немає. Також невідома точна причина звільнення Мізинцева.

Що відомо про генерала Мізинцева?

В березні 2022 року в Одеській ОВА повідомили, що осадою Маріуполя керував особисто генерал-полковник Мізинцев. Перед тим він керував російською операцією в Сирії. Саме він, за словами тодішнього спікера оперативного штабу Одеської ОВА Сергія Братчука, віддавав наказ бомбардувати Маріуполь, а також вдарити по пологовому будинку в місті, Драмтеатру й домах цивільних. Фактично він повторював у Маріуполі сирійський сценарій. Після цього його і прозвали "мʼясником Маріуполя".

Після окупації Маріуполя в вересні 2022 року Мізинцева призначили на посаду заступника Міноборони РФ з матеріально-технічного забезпечення армії РФ. Відомо, що російський офіцер родом з Вологодської області РФ, в ЗМІ його також називають "улюбленцем Путіна".

Нагадаємо, 26 квітня в Google Maps оновили супутникові знімки міста Маріуполь після бойових дій. За даними міської ради, ЗС РФ вбили понад 22 тисячі мирних людей, а також зруйнували 1300 будівель у Маріуполі.