Съел "Роллтон" и заложил 10 кг тротила: в РФ установили взрывателя путей на Брянщине (фото)

Причастным к диверсии на железной дороге в РФ считают велосипедиста "в черном", проезжавшем рядом с местом взрыва. Он объявлен в розыск.

В Брянской области неизвестные заложили 10 кг тротила, чтобы уничтожить железнодорожное полотно. Взрывчатку установили в трех местах. Об этом сообщает Вaza.

По сообщению росСМИ, на взорвавшемся поезде на железной дороге было обнаружено три точки контакта. Мощность основного взрыва составила 10 кг в тротиловом эквиваленте. Два других были мощностью примерно по 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

"В 100 метрах от взрыва обнаружили 2 окурка, 2 пачки от сигарет, пустая банка из-под пива и упаковка от супа быстрого приготовления "Роллтон". Также там лежали фрагмент обгоревшей электропроводки и медные фрагменты проводов", — сообщают российские СМИ.

Взрывом, на месте которого образовалась воронка глубиной 2,5 метра и 1,5 метра в диаметре, было разрушено 6 метров колеи и 4 бетонных шпалы. Кроме того, сошел с рельсов двухсекционный теплопоезд и 5 вагонов. Теплопоезд и 4 вагона сгорели.

В результате ЧП произошла утечка дизельного горючего, которое перевозил поезд — около 12 тонн.

По данным "Базы" спецслужбы уже установили приметы подозреваемого в подрыве железнодорожного полотна в Брянской области и даже составили его фоторобот. В диверсии подозревают мужчину, одетого в черное, которому около 40 лет, ростом около 170 сантиметров. При себе у него был черный рюкзак и передвигался по велосипеду.

Как сообщают росСМИ, приметы диверсанта предоставил очевидец подрыва, который рассказал, что, услышав взрыв на железной дороге, бросился на помощь, а в это время увидел человека на велосипеде, одетого во все черное с черным рюкзаком. На вопрос, как он очутился здесь, мужчина ответил, что хотел сократить дорогу и уехал.

Напомним, что в Брянской области 1 мая произошла диверсия. Неизвестные взорвали железнодорожный путь, из-за чего сошел с рельсов грузовой поезд.

В тот же день в Ленинградской области неизвестные взорвали электроопору, из-за чего пропал свет у пользователей Ленинградской АЭС.