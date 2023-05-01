В Брянщине неизвестные взорвали железнодорожные пути: с рельсов сошел поезд с нефтепродуктами

Власти российского региона подтвердили факт ЧП и отметили, что в результате детонации до места назначения не доехал поезд с 60 вагонами. Движение на этом участке железной дороги приостановлено.

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В Брянской области произошла диверсия. Неизвестные взорвали железнодорожный путь, из-за чего сошел с рельсов грузовой поезд. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"В Унецком районе на 136 км железнодорожных путей Брянск-Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава. Пострадавших нет. Движение на этом участке дороги прекращено", — проинформировал чиновник.

По сообщению российских СМИ, поезд с 60 вагонами вез нефтепродукты и пиломатериалы. На месте ЧП возник пожар. По информации журналистов, 7-8 вагонов опрокинулись на бок. На месте находятся экстренные службы.

Ранее подобная диверсия произошла недалеко от Санкт-Петербурга в РФ. Неизвестные взорвали линию электропередачи, из-за чего без света остались потребители Ленинградской АЭС. Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, еще на одной опоре было обнаружено взрывное устройство.

Напомним, что в оккупированных Мелитополе и Бердянске в местах сосредоточения личного состава ВС РФ раздались взрывы.