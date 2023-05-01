На Брянщині невідомі підірвали залізничну колію: з рейок зійшов потяг з нафтопродуктами

Влада російського регіону підтвердила факт НП та зазначила, що внаслідок детонації до місця призначення не доїхав потяг із 60 вагонами. Рух на цій ділянці залізниці припинено.

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У Брянській області сталася диверсія. Невідомі підірвали залізничну колію, через що зійшов з рейок вантажний потяг. Про це повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

"В Унецькому районі на 136 км залізничних колій Брянськ-Унеча спрацював невстановлений вибуховий пристрій, внаслідок чого зійшов з рейок локомотив вантажного складу. Постраждалих немає. Рух на цій ділянці дороги припинено", — проінформував чиновник.

За повідомленням російських ЗМІ, потяг із 60 вагонами віз нафтопродукти та пиломатеріали. На місці НП виникла пожежа. За інформацією журналістів, 7-8 вагонів перекинулися на бік. На місці перебувають екстрені служби.

Раніше подібна диверсія сталася неподалік Санкт-Петербурга в РФ. Невідомі підірвали лінію електропередачі, через що без світла залишилися споживачі Ленінградської АЕС. Як повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко, ще на одній опорі було виявлено вибуховий пристрій.

Нагадаємо, що в окупованих Мелітополі та Бердянську в місцях зосередження особового складу ЗС РФ пролунали вибухи.