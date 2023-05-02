Танк Т-64. Что известно об основной машине ВСУ, и как ее создавали харьковские конструкторы

За время существования СССР был создан десяток модификаций Т-64, так же и в независимой Украине конструкторы создали много версий этого танка. ВСУ воюют на Т-64 с самого начала вторжения РФ в 2014 году.

После развала СССР украинская армия выбрала основным танком в Вооруженных силах Т-64. За время своего существования танк прошел не одну модернизацию и имеет некоторые преимущества над российскими Т-72. Фокус разбирался, как он проявил себя на войне, на что способен танк Т-64, и как создавали будущий ОБТ в Харькове.

Танк Т-64 — как создавался танк на харьковских предприятиях

Работы над новым танком начались еще в 1951 году под руководством Александра Морозова для замены Т-54 и Т-55. Разработка проходила под названиями Объект 430, 435 и 432. Причиной разработки нового танка называют понимание советского руководства того, что машины не смогут эффективно противостоять перспективным средним и тяжелым танкам НАТО. Первый вариант Объект 430 был создан со 100-мм пушкой Д-54ТС, параллельно работали над версией с пушкой 122-мм Д-25С.

Следующие 10 лет в СССР создавали разные прототипы и дошли до того, что Объект 432 приняли на вооружение в 1967 году под названием Т-64. Танк получил 115-мм гладкоствольную пушку Д-68 и боекомплект с 40 выстрелами. Система управления огнем имела оптический стабилизированный прицел-дальномер. Некоторые исследователи считают, что украинские конструкторы первыми в мире установили в танк полноценный автомат заряжания на 30 выстрелов. Также впервые для Советского союза танк получил комбинированную броню.

Производственная линия на заводе им. Малышева

Следует отметить, что, несмотря на то, что танк официально приняли на вооружение в 1967 году, серийное производство стартовало еще в 1963. И к 1 декабря 1965 года было изготовлено 218 танков. В общей сложности было изготовлено в базовой версии около 600-1200 Т-64. Однако ни один из них не находится на вооружении, потому что всех их модернизировали до уровня Т-64А.

Проблема всех советских танков состоит в наличии огромного количества модификаций. Машины постоянно улучшались, однако без унификации. Лишь во времена существования СССР создали следующие версии:

Т-64А — калибр пушки стал 125-мм, новая система управления огнем с новым стабилизатором и прибором ночного видения ТПН‑1‑49‑23;

Т-64АК – командирская модификация Т-64 с лучшей радиостанцией. Внешнее отличие — кронштейн для установки второй антенны радиостанции на башне, отсутствует зенитная пулеметная установка.;

Т-64Б – башня новой формы с лучшим бронированием, системой дымовой завесы "Туча", комплексом управляемых противотанковых ракет "Кобра" и пушка 2А46М-1 с новым механизмом заряжания;

Т-64БК – командирская версия Т-64Б;

Т-64Б1 — вариант Т-64Б без комплекса "Кобра";

Т-64БВ — динамическая защита "Контакт", улучшенное бронирование корпуса, новый стабилизатор и система управления огнем, а также радиостанция Р-173 "Абзац-Р";

Т-64Б1В и Т-64БВК – первый вариант получил навесную динамическую защиту, а второй – это командирская модификация Т-64БВ.

Кроме этого установка автомата заряжания создала высокую скорострельность до 10 выстрелов в минуту, но вместе с тем получил большой недостаток — экипаж по факту был окружен боекомплектом. От этой проблемы ни украинские, ни российские инженеры в своих танках так и не избавились.

Расположение боеукладки у Т-64

В чем особенность танков Т-64

Из-за секретности разработки Советский Союз не поставлял танки Т-64 на экспорт и их лишь раз показали на параде 9 мая в 1985 году. После распада СССР, как уже было отмечено, в Украине выбрали именно Т-64 основным боевым танком, потому что в Харькове находилось и разработавшее его конструкторское бюро и завод имени Малышева, на котором его серийно производили. По своим некоторым характеристикам Т-64 превосходит Т-72, который задумывался более простым мобилизационным танком. Последний производили на советском предприятии "Уралвагонзавод", который до сих пор остается единственным заводом для Т-72.

Т-64А

Основные характеристики Т-64БВ:

вооружение — 125-мм пушка 2А46М-1, 12,7 мм пулемет ДШК-М или "Утес";

боекомплект — 36 снарядов;

динамическая защита — "Контакт";

двигатель – 700 л.с. 5ТДФ;

запас хода — 500 км;

максимальная скорость — 64 км/ч.

Где воевал танк Т-64

Первым боевым крещением для Т-64БВ стал военный конфликт в Молдове в начале 90-х годов. Силы так называемой ПМР смогли захватить 10 танков Т-64БВ и 4 БТРа. Бронетехнику применили во время штурма города Бендеры.

С началом российского вторжения в Украину в 2014 году танки Т-64 в разных модификациях используются бойцами ВСУ. Следует отметить, что после развала СССР КБ имени Морозова и Харьковский бронетанковый завод продолжили разрабатывать модернизации Т-64:

Т-64БМ1;

Т-64БМ2;

БМ "Булат";

Т-64БВ-1;

Т-64БВ образца 2017;

проект "Краб";

Т-64БМ2 "Булат";

Т-64БВК образца 2021;

Т-64БВ образца 2022 года.

Если кратко, все они получали улучшенное бронирование, более новую оптику, лучший двигатель и систему управления огнем. "Булат" получил улучшенную динамическую защиту "Дуплет" и улучшенный двигатель. Военные говорили о том, что он стал тяжелее, но цифровой системы управления огнем танк не получил. Она осталась аналоговой.

Также Украина договорилась с одной из стран ЕС по ремонту и модернизации Т-64. В сети недавно показали, как выглядит Т-64БВ образца 2022 года. В них уже установлены цифровые приборы возле места мехвода.

Цифровая панель Т-64БВ 2022 года (Источник телеграм-канал NMFTE)

Также танкисты отмечают, что у Т-64 лучшая проходимость благодаря несколько иному строению гусениц, чем у Т-72. За 9 лет войны и больше года полномасштабного вторжения ВСУ до сих пор использует Т-64 разных модификаций. Они используются для сражений с закрытых позиций, чтобы наносить удары по врагу из засады. Также танки сражаются с российскими в прямых боях, но это происходит не так часто. И не раз именно украинские танкисты выходили из боя победителями, но это зависит и от обученности экипажа.

Т-64 "Булат" Фото: Facebook / 1 окрема танкова Сіверська бригада

Проблемой для ВСУ остаются боеприпасы, которые не модернизировались и не производились в Украине. В этом тоже советский подход отличается от западного. На западе Leopard, Abrams, Challenger имеют современные боеприпасы, которые совершенствуются и становятся все более мощными. Например, Challenger 2 имеет снаряд с обедненным ураном, который создает большую кинетическую энергию при пробитии различных типов брони.

После начала полномасштабной войны "Укроборонпром" отрапортовал 14 марта 2023 года о налаживании производства танковых 125 мм боеприпасов в одной из стран НАТО.