Танк Т-64. Что известно об основной машине ВСУ, и как ее создавали харьковские конструкторы
За время существования СССР был создан десяток модификаций Т-64, так же и в независимой Украине конструкторы создали много версий этого танка. ВСУ воюют на Т-64 с самого начала вторжения РФ в 2014 году.
После развала СССР украинская армия выбрала основным танком в Вооруженных силах Т-64. За время своего существования танк прошел не одну модернизацию и имеет некоторые преимущества над российскими Т-72. Фокус разбирался, как он проявил себя на войне, на что способен танк Т-64, и как создавали будущий ОБТ в Харькове.
Танк Т-64 — как создавался танк на харьковских предприятиях
Работы над новым танком начались еще в 1951 году под руководством Александра Морозова для замены Т-54 и Т-55. Разработка проходила под названиями Объект 430, 435 и 432. Причиной разработки нового танка называют понимание советского руководства того, что машины не смогут эффективно противостоять перспективным средним и тяжелым танкам НАТО. Первый вариант Объект 430 был создан со 100-мм пушкой Д-54ТС, параллельно работали над версией с пушкой 122-мм Д-25С.
Следующие 10 лет в СССР создавали разные прототипы и дошли до того, что Объект 432 приняли на вооружение в 1967 году под названием Т-64. Танк получил 115-мм гладкоствольную пушку Д-68 и боекомплект с 40 выстрелами. Система управления огнем имела оптический стабилизированный прицел-дальномер. Некоторые исследователи считают, что украинские конструкторы первыми в мире установили в танк полноценный автомат заряжания на 30 выстрелов. Также впервые для Советского союза танк получил комбинированную броню.
Следует отметить, что, несмотря на то, что танк официально приняли на вооружение в 1967 году, серийное производство стартовало еще в 1963. И к 1 декабря 1965 года было изготовлено 218 танков. В общей сложности было изготовлено в базовой версии около 600-1200 Т-64. Однако ни один из них не находится на вооружении, потому что всех их модернизировали до уровня Т-64А.
Проблема всех советских танков состоит в наличии огромного количества модификаций. Машины постоянно улучшались, однако без унификации. Лишь во времена существования СССР создали следующие версии:
- Т-64А — калибр пушки стал 125-мм, новая система управления огнем с новым стабилизатором и прибором ночного видения ТПН‑1‑49‑23;
- Т-64АК – командирская модификация Т-64 с лучшей радиостанцией. Внешнее отличие — кронштейн для установки второй антенны радиостанции на башне, отсутствует зенитная пулеметная установка.;
- Т-64Б – башня новой формы с лучшим бронированием, системой дымовой завесы "Туча", комплексом управляемых противотанковых ракет "Кобра" и пушка 2А46М-1 с новым механизмом заряжания;
- Т-64БК – командирская версия Т-64Б;
- Т-64Б1 — вариант Т-64Б без комплекса "Кобра";
- Т-64БВ — динамическая защита "Контакт", улучшенное бронирование корпуса, новый стабилизатор и система управления огнем, а также радиостанция Р-173 "Абзац-Р";
- Т-64Б1В и Т-64БВК – первый вариант получил навесную динамическую защиту, а второй – это командирская модификация Т-64БВ.
Кроме этого установка автомата заряжания создала высокую скорострельность до 10 выстрелов в минуту, но вместе с тем получил большой недостаток — экипаж по факту был окружен боекомплектом. От этой проблемы ни украинские, ни российские инженеры в своих танках так и не избавились.
В чем особенность танков Т-64
Из-за секретности разработки Советский Союз не поставлял танки Т-64 на экспорт и их лишь раз показали на параде 9 мая в 1985 году. После распада СССР, как уже было отмечено, в Украине выбрали именно Т-64 основным боевым танком, потому что в Харькове находилось и разработавшее его конструкторское бюро и завод имени Малышева, на котором его серийно производили. По своим некоторым характеристикам Т-64 превосходит Т-72, который задумывался более простым мобилизационным танком. Последний производили на советском предприятии "Уралвагонзавод", который до сих пор остается единственным заводом для Т-72.
Основные характеристики Т-64БВ:
- вооружение — 125-мм пушка 2А46М-1, 12,7 мм пулемет ДШК-М или "Утес";
- боекомплект — 36 снарядов;
- динамическая защита — "Контакт";
- двигатель – 700 л.с. 5ТДФ;
- запас хода — 500 км;
- максимальная скорость — 64 км/ч.
Где воевал танк Т-64
Первым боевым крещением для Т-64БВ стал военный конфликт в Молдове в начале 90-х годов. Силы так называемой ПМР смогли захватить 10 танков Т-64БВ и 4 БТРа. Бронетехнику применили во время штурма города Бендеры.
С началом российского вторжения в Украину в 2014 году танки Т-64 в разных модификациях используются бойцами ВСУ. Следует отметить, что после развала СССР КБ имени Морозова и Харьковский бронетанковый завод продолжили разрабатывать модернизации Т-64:
- Т-64БМ1;
- Т-64БМ2;
- БМ "Булат";
- Т-64БВ-1;
- Т-64БВ образца 2017;
- проект "Краб";
- Т-64БМ2 "Булат";
- Т-64БВК образца 2021;
- Т-64БВ образца 2022 года.
Если кратко, все они получали улучшенное бронирование, более новую оптику, лучший двигатель и систему управления огнем. "Булат" получил улучшенную динамическую защиту "Дуплет" и улучшенный двигатель. Военные говорили о том, что он стал тяжелее, но цифровой системы управления огнем танк не получил. Она осталась аналоговой.
Также Украина договорилась с одной из стран ЕС по ремонту и модернизации Т-64. В сети недавно показали, как выглядит Т-64БВ образца 2022 года. В них уже установлены цифровые приборы возле места мехвода.
Также танкисты отмечают, что у Т-64 лучшая проходимость благодаря несколько иному строению гусениц, чем у Т-72. За 9 лет войны и больше года полномасштабного вторжения ВСУ до сих пор использует Т-64 разных модификаций. Они используются для сражений с закрытых позиций, чтобы наносить удары по врагу из засады. Также танки сражаются с российскими в прямых боях, но это происходит не так часто. И не раз именно украинские танкисты выходили из боя победителями, но это зависит и от обученности экипажа.
Проблемой для ВСУ остаются боеприпасы, которые не модернизировались и не производились в Украине. В этом тоже советский подход отличается от западного. На западе Leopard, Abrams, Challenger имеют современные боеприпасы, которые совершенствуются и становятся все более мощными. Например, Challenger 2 имеет снаряд с обедненным ураном, который создает большую кинетическую энергию при пробитии различных типов брони.
После начала полномасштабной войны "Укроборонпром" отрапортовал 14 марта 2023 года о налаживании производства танковых 125 мм боеприпасов в одной из стран НАТО.