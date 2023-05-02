"Возможности возросли": генерал США высказался о военном потенциале Украины

По словам Марка Милли, страны НАТО и все европейские партнеры Украины помогли обучить, укомплектовать и вооружить около девяти бригад общевойсковых, бронетанковых и механических пехотных войск ВСУ.

У Вооруженных сил Украины сейчас есть возможность проводить наступательные операции, а их способность к обороне существенно выросла по сравнению с прошлым годом. Об этом сказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в интервью Foreign Affairs.

Отвечая на вопрос об ожиданиях от украинского контрнаступления, Милли отметил, что не хочет рассуждать о конкретном наступлении, однако отметил существенный рост потенциала ВСУ. По его словам, к поддержке украинских сил причастны страны НАТО и все европейские партнеры Киева.

"Что я скажу, так это то, что за последние несколько месяцев украинцы обратились к нам за помощью, военной помощью, помочь им, обучить, укомплектовать, вооружить их силы. В частности, около девяти бригад общевойсковых, бронетанковых и механических пехотных войск", — сказал американский генерал.

Как отмечает Милли, у ВСУ сейчас есть потенциал для проведения наступательных операций. Кроме того, способность украинской армии к обороне существенно возросла по сравнению с прошлым годом.

"Так что, я думаю, их возможности значительно увеличились. Таким образом, они могут либо атаковать, либо защищаться", — сказал генерал.

Милли также заявил, что не хочет выдвигать предположения о возможной дате начала контрнаступления. Он отметил, что сроки зависят только от украинской стороны, так как у Киева есть все необходимое для планирования и координации наступательной операции.

Напомним, что 1 мая полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан предположил, что контрнаступление ВСУ в Крыму может проходить в несколько этапов. По его мнению, первая фаза может завершиться спустя месяц, а затем будет фаза восстановления и возобновление наступательный действий.

Еще мы писали о том, что по данным Белого дома от 1 мая, США предоставили Украине почти всю запрашиваемую военную помощь для проведения анонсированного контрнаступления. Кроме того, ожидается объявление нового пакета военной помощи для ВСУ.