Не в этом году: генерал США рассказал, когда в Украине закончатся боевые дейтствия

По мнению американского генерала Марка Милли, не стоит ждать окончания боевых действий в этом году, потому что как ВСУ, так и российские военные сейчас испытывают значительные трудности на поле боя.

Война в Украине не закончится в этом году и продлится в 2024 году. Такое мнение выразил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью журналу Foreign Affairs, которое было опубликовано во вторник, 2 мая.

"Конфликт в Украине вряд ли завершится в этом году, Киев не сможет реализовать свои политические цели за это время", — считает американский генерал.

Если Украина и попытается достичь своих целей до 31 декабря 2023 года, то к этому нужно будет приложить очень много усилий, так как ситуация на фронте остается тяжелой.

Марк Милли также высказал мнение, что Украине лучше направить силы на то, чтобы избежать перерастания российско-украинской войны в глобальный конфликт.

"Россия не хочет войны с НАТО или США, а НАТО и США не хотят войны с Россией. Так что в этом отношении все заинтересованы, и Украина точно не хочет такого масштаба войны на своей территории. Так что в интересах всех не нагнетать обстановку", — сказал в интервью медиа генерал.

Напомним, 2 мая в МВД рассказали, что ждет Украину после победы. Профильные министерства начали работу над документом под кодовым названием "Безопасная страна", в котором идет речь о том, как будут жить украинцы после окончания российско-украинской войны.

Кроме того 1 марта в Пентагоне рассказали, когда в Украине закончится война. В Минобороны США не могут пока дать окончательный прогноз того, когда завершаться боевые действия в Украине. В правительстве называют разные сроки, начиная с шести месяцев и заканчивая тремя годами.