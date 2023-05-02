В Брянской области в результате подрыва путей опрокинулось около 20 вагонов (фото, видео)

В Брянской области подорвали железнодорожные пути. Россияне сообщают, что слышали три взрыва. Губернатор Александр Богомаз заявил, что возле станции Снежетьская сработало взрывное устройство.

2 мая на участке Снежетьская – Белые Берега в Брянской области в России подорвали железнодорожные пути. Кадры с места происшествия опубликовали в российском телеграмм-канале SHOT.

Авторы контента со ссылкой на собственный источник отметили, что в Брянской области прогремели три взрыва.

Позже они добавили, что самодельные взрывные устройства были заложены в нескольких местах на железнодорожном полотне.

"Диверсантов ищут", — подчеркнули в SHOT.

В телеграмм-канале BAZA рассказали, что грузовой поезд следовал из Брянска в город Карачев. По информации авторов контента, в результате взрыва из 70 вагонов опрокинулось около 20.

Также в соцсетях сообщили, что диверсия произошла в 19:48 по местному времени. В посте говорится, что основной поезд повреждений не получил и продолжил движение после отцепки опрокинутых вагонов.

"Движение на участке Снежетьская — Белые Берега прекращено", — подчеркнули в BAZA.

В канале отметили, что из некоторых опрокинутых вагонов разлились сера и селитра. Также среди вагонов были пустые и наполненные металлоломом.

"Сейчас сотрудники МЧС охлаждают упавшие вагоны и разлившиеся вещества", — написали авторы контента.

Подрыв железнодорожных путей в Брянской области: комментарий губернатора

Событие уже прокомментировал губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз. Он сообщил, что на месте работают оперативные службы.

"В районе железнодорожной станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство. Пострадавших нет. В результате происшествия с рельсов сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава. Все оперативные службы работают на месте", — написал Богомаз.

Напомним, также 2 мая раздавались взрывы в Севастополе в оккупированном Крыму. Местные телеграмм-каналы писали о минимум четырех взрывах. Оккупационные власти объяснили их тренировками вражеских бойцов.

Также 2 мая в Следственном комитете РФ сообщили о покушении на представителя оккупационных властей в Запорожской области. По данным прессслужбы ведомства, мужчину пытались взорвать у ворот его же частного дома.