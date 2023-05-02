Ракетный удар по Умани: в разрушенном доме погибла целая семья

Сосед семьи пытался помочь женщине и девочке, которые остались в живых, но не смог. Через несколько минут после ракетного удара угловая квартира на девятом этаже полностью разрушилась и упала.

В Умани, которую 28 апреля ВС РФ атаковали ракетами, готовятся попрощаться с целой семьей, погибшей во время ракетного удара. Об этом 2 мая написал "Обозреватель".

Известно, что семья жила в угловой квартире на последнем этаже. Там расположены квартиры, которые больше всего пострадали от взрывов и пожара.

Во время ракетной атаки в квартире по улице Комарова, 25 находились:

ученица лицея Алина Барченко (10 лет);

старший брат девочки Андрей Лысак (16 лет);

Ирина Барченко (39 лет);

Наталия (43 года);

Любовь Барченко (68 лет).

Сосед семьи рассказал журналистам о том, что через несколько секунд после ракетного удара, слышал плач ребенка и женский крик. Мужчина попытался открыть дверь в квартиру и выпустить женщину и 10-летнюю девочку. Он не смог этого сделать, так как входную дверь заклинило.

"А потом все обвалилось и плач затих", — рассказал мужчина.

Также медийщикам стало известно, что 43-летняя Наталья не проживала в разрушенной ракетным обстрелом квартире. Накануне обстрела города ВС РФ она приехала из Черкасс навестить пожилую маму. Любовь Барченко была рада приезду дочери и уговорила ее остаться в Умане еще на день. Сама же Наталья хотела выехать из города домой 27 апреля.

Напомним, 1 мая в Умани спасли кота из семьи переселенцев, потерявших детей. Для того чтобы доставить животное в безопасное место, развернули целую спасательную операцию. Несколько позже выяснилось, что кот принадлежал семье переселенцев, которые во время обстрела 28 апреля потеряли двоих детей.

А 30 апреля стало известно о том, что в Умане попрощались с двумя погибшими во время ракетного обстрела детьми. Кроме детей, в воскресенье 30 апреля похоронили еще троих взрослых, которые также стали жертвами ракетной атаки. Самому младшему ребенку, с которым прощались сегодня, было девять лет. В то же время вместе с девочкой отпевали и старшего на несколько лет мальчика.