Трагедия в Умани: город попрощался с двумя погибшими во время ракетного обстрела детьми (фото)

Кроме детей, сегодня, в воскресенье 30 апреля похоронили еще троих взрослых, которые также стали жертвами ракетной атаки. Самому младшему ребенку, с которым прощались сегодня, было девять лет. В то же время вместе с девочкой отпевали и старшего на несколько лет мальчика.

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В воскресенье, 30 марта, Украина попрощалась с людьми, которые погибли в результате обстрела Умани ВС РФ в ночь на 28 апреля. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в телеграм-канале областной военной администрации региона.

"Траур — не формальность, а самое меньшее, что каждый может сделать, чтобы поддержать тех, кто потерял самое ценное", — написал чиновник.

Он также отметил, что обстрел Умани, который унес жизни мирных людей, — это общая боль для каждого украинца.

Кроем того Табурец опубликовал список погибших от ракетного удара, которых хоронили сегодня. Это:

Ремез Наталья Леонидовна 1961 г. р;

Тройчук Ульяна Романовна 2014 г. р;

Коренная Светлана Григорьевна 1963 г. р;

Шульга София Дмитриевна, 2011 г. р;

Писарев Кирилл Анатольевич 2005 г. р.

Обстрел Умани 28 апреля: в городе попрощались с убитыми детьми

Самой юной из умерших в результате ракетного обстрела ВС РФ Софии Шульге было девять лет.

Церемония прощания с убитыми горожанами началась в 15:00. Но уже задолго до этого местные жители начали приносить на место трагедии цветы и мягкие игрушки.

30 апреля в одной и церквей Умани попрощались с погибшими детьми

Известно, что погибших детей отпевали в церкви. Сначала туда занесли два гроба: голубой и фиолетовый. Они были закрыты крышками. Через несколько минут их сняли. Присутствующие на похоронах начали класть в гробы букеты цветов и игрушки. Их было так много, что в какой-то момент не стало видно тел погибших детей.

Люди несут цветы и игрушки к парадному дома, в котором 28 апреля погибли взрослые и дети Фото: Национальная полиция

В ночь на 28 апреля российская ракета попала в многоэтажку в Умани. Одна из жительниц пострадавшего дома в Умани записала видео в первые минуты прилета и показала последствия удара российской ракеты.

В этот же день девушка показала квартиру после удара ВС РФ по Умани. Жительнице дома, в который попала российская ракета, удалось снять последствия взрыва. На кадрах были видны выбитые окна в детской спальне, поврежденная мебель и следы крови на полу.