Летели из Брянщины и Азовского моря: в ВСУ отчитались об уничтожении дронов-камикадзе Shahed

Силами Воздушных сил и других подразделений Сил обороны Украины, как отмечают в командовании, уничтожен 21 ударный вражеский БПЛА. Вместе с тем, в Днепре зафиксировано попадание в административное здание.

В ночь на 3 мая ВС РФ выпустили по Украине более двух десятков дронов-камикадзе. Большинство из них были уничтожены украинскими защитниками. Об этом информируют воздушные силы ВСУ.

"Всего оккупанты применили к 26 ударным дронам "Shahed-136/131". Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, уничтожен 21 ударный БпЛА. Применено зенитное ракетное вооружение, авиация и мобильные группы воздушных командований "Центр", "Восток" и "Юг", говорится в сообщении.

Отмечается, что пуски вражеских дронов производились из Брянской области и восточного побережья Азовского моря.

Над Днепропетровщиной, в частности, было сбито 7 вражеских дронов-камикадзе. Один Shahed-136 попал в админздание в Днепре. На месте загорелся пожар, который оперативно начали ликвидировать сотрудники ГСЧС. Жители города не пострадали. Последствия атаки уточняются.

Напомним, что в Киеве противовоздушная оборона сбила все вражеские "шахеды", направлявшиеся в столицу. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.

В ночь на 3 мая в Краснодарском крае России вспыхнул резервуар с нефтепродуктами. В ЧП пропагандисты обвинили "какой-то украинский дрон".