Массированный обстрел Украины: дроны-камикадзе атаковали нефтебазу в Кропивницком (фото)

В военной администрации отметили, что в атаке на стратегический объект были задействованы три БПЛА иранского производства. На месте прилета работают экстренные службы.

Ночью 3 мая иранские дроны-камикадзе Shahed атаковали нефтебазу в Кропивницком. Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram-канале.

Примерно в 3 часа утра одновременно три дрона-камикадзе Shahed ("Герань-2") нанесли удар по нефтебазе в областеом центр Кировоградской области. Обошлось без жертв, а все экстренные службы сработали оперативно.

"Ликвидация последствий прилета началась сразу. Информация о повреждении уточняется", — говорится в сообщении.

Глава области также поблагодарил Вооруженные Силы и выразил уверенность в конечной победе Украины.

Напомним, что в ВСУ отчитались об уничтожении дронов-камикадзе Shahed, летевших из Брянской области и со стороны Азовского моря.

Усилиями бойцов Воздушных сил и некоторых других подразделений ВСУ, как отмечают в командовании, уничтожен 21 дрон. Вместе с тем в Днепре зафиксировано попадание в административное здание.

Также сообщалось, что в ходе массированного обстрела Украины 3 мая взрывы были в Киеве, Днепре, Черкассах и Запорожье. В воздушном пространстве Киева сбиты все вражеские цели, в Запорожье зафиксировано попадание зенитных ракет С-300.

Также сообщалось, что в Краснодарском крае РФ загорелся резервуар с топливом. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что пожару присвоен высший ранг сложности, а на место отправлены пожарные расчеты и сотрудники МЧС РФ. Ответственность за атаку возложили на украинский дрон.