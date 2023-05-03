Атака на Кремль: момент взрыва БПЛА на Красной площади (видео)

В Кремле заявили, что расценивают инцидент как спланированную террористическую акцию и покушение на президента. В Кремле также заявили, что у них есть право принять ответные меры.

Российская Федерация обвиняет Украину в попытке атаковать Кремль при помощи ударного беспилотника Кремль. Владимира Путина, как сообщается, в этот момент якобы не было. Об этом сообщает РИА Новости 3 мая.

По предварительной информации, инцидент произошел в ночь на среду — Украина якобы запустила по Кремлю БПЛА. Представители президента Российской Федерации заявили, что российским военным и спецслужбам удалось вывести из строя два дрона, которые якобы и должны были ударить по Москве.

В сети также появился ролик, на котором видно, что над одним из зданий на Красной площади в Москве подымается дым, а очевидцы в местных пабликах сообщали о громких звуках взрыва. Позже на другом видео был показан непосредственно момент взрыва.

В результате инцидента никто не пострадал, а график Владимира Путина остается неизменным, сообщают из Москвы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился с журналистами, что Владимир Путин не был в Кремле в момент предполагаемой атаки и продолжает работать в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Отменять парад на Красной площади в честь Дня победы не собираются, планы остаются в силе, добавил Дмитрий Песков.

"Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на Президента, проведенные накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей. Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным", — говорится в сообщении Кремля.

Начиная с 3 мая в Москве ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

Напомним, 3 мая росСМИ обвинили Украину в подготовке "провокации" против Приднестровья. "Атаки" в направлении Тирасполя ждут с 9 по 15 мая.