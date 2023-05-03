Для поддержки ВСУ: Еврокомиссия предоставит 500 млн евро оборонной промышленности стран ЕС

Государства Евросоюза срочно получат полмиллиона евро для оборонной промышленности, что позволит в комплексе оказать помощь и Вооруженным силам Украины.

Еврокомиссия объявила о намерении срочно предоставить 500 миллионов евро для укрепления оборонной промышленности ЕС. Об этом говорится 3 мая в заявлении пресс-службы Еврокомиссии.

Предложение позволит избранной промышленности государств экономической структуры усилить свои способности. Это также позитивный сигнал для поддержки вооруженных сил Украины и стран ЕС.

Еврокомиссия приняла документ, направленный на увеличение производственных мощностей предприятий государств, входящих в европейское сообщество, а также преодоление дефицита боеприпасов и ракет, их компонентов. Это будет способствовать расконсервации запасов государств-членов и совместным закупкам боеприпасов. В Еврокомиссии рассчитывают, что депутаты Европарламента рассмотрят этот вопрос и примут предложение к лету.

Напомним, 27 апреля журналисты RMF FM сообщили, что в ЕС снова не смогли договориться о совместной закупке боеприпасов для Украины. В среду, 26 апреля, между послами Европейского Союза состоялись длительные переговоры по закупке боеприпасов для Украины, которые так и не принесли эффективного результата. Среди стран ЕС как бы растет уровень раздражения и напряженности в связи с позицией Франции. Париж блокирует снабжение снарядов. Французские политики вроде бы стремятся, чтобы процесс производства боеприпасов и поставки оружейных компаний были европейскими.

Также 2 мая министр обороны Алексей Резников оценил проект ЕС "Миллион снарядов для Украины". Он отметил, что определенные разногласия в позиции союзников по поставкам не помешают украинскому войску получить боеприпасы. Чиновник обратил внимание, что есть политическое решение уровнем выше, то есть на уровне руководителя дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Это позволяет не сомневаться в поддержке инициативы, поэтому украинские войска получат необходимые снаряды и вооружения.