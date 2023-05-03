"Только лично": юрист объяснил, почему вручать повестки через родственников незаконно

В начале апреля правительство расширило полномочия ТЦК. В этой связи распространилась новость, что родственникам военнообязанного могут вручить повестку. Фокус поинтересовался у юристов, возможен ли такой вариант, а также расспросил о вручении повесток на блокпостах.

В начале апреля Кабинет Министров Украины расширил полномочия территориальных центров комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП, бывшие военкоматы), разрешив им вручать повестки независимо от прописки и места нахождения на военном учете. Нововведение запустило в обществе новую волну обсуждений относительно того, каким образом могут вручаться повестки.

Так, 2 мая СМИ распространили новость о вручении повесток через родственников со ссылкой на интервью юриста Максима Шинжирбаева 7-му телеканалу Одессы. В разговоре эксперт вскользь говорит о том, что повестка будет считаться врученной, даже если ее подписал кто-то из родных военнообязанного, с которым он проживает.

"Повестка должна быть заранее выдана, заполнена данными вызываемого лица и, соответственно, собственноручно — то есть прийти к этому лицу и под подпись предоставить ему, вручить, или через родственника, которому более 18 лет, и который вместе с ним проживает", – говорит юрист.

Сам Шинжирбаев в сторис на своей странице в Facebook опроверг эту информацию. В частности, он сообщил, что его слова были вырваны из контекста, и действительно он комментировал другой вопрос.

"Я говорил о том, что вручить повестку [возможно] через совершеннолетнего родственника при условии, что это срочник. Я там дал пример о срочнике, который 18-летний, и ему вручают повестку [через родственника], потому что было положение о вручении повесток на военную срочную службу. Это нужно различать", — прокомментировал юрист.

Он также подчеркнул, что для мобилизации эта норма не работает.

Стоит отметить, что ведущая в эфире 7-го канала Одессы несколько раз переспросила юриста по поводу его слов о вручении повестки через родных, и он один раз привел пример именно о срочнике, но высказался не очень конкретно, что и стало причиной путаницы.

Вручить повестку через родственников невозможно

Александр Камша, адвокат и арбитражный управляющий юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", в разговоре с Фокусом подчеркивает: нет, ТЦК не может выдавать повестку через родственников военнообязанного.

По его словам, повестка должна быть вручена только лично подлежащему мобилизации человеку.

"Вручаться повестки могут через соответствующие органы местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности и непосредственно должностными лицами районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки. Но повестка должна быть вручена лично [военнообязанному]", — комментирует Камша.

Вручение повесток на блокпостах

Как отмечает Камша, в законодательстве Украины не определено место, где может вручаться повестка или место, где это делать запрещено.

"Согласно статье 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", граждане Украины обязаны являться по вызову в воинские части или на сборные пункты центров комплектования и социальной поддержки. Также этой статьей предусмотрено, что призыв граждан на военную службу во время мобилизации осуществляют территориальные центры комплектования и социальной поддержки при содействии местных органов исполнительной власти. То есть повестку могут вручить где угодно: на блокпосту, на улице, на работе, в дороге и т.д.", — отмечает адвокат.

Напомним, президент Владимир Зеленский предложил отправить военных на фронт, а их место должны занять авторитетные ветераны с тяжелыми ранениями. Фокус разбирался, как такие изменения могут повлиять на систему мобилизации и поможет ли это реформировать бывшие военкоматы.