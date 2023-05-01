В каких случаях повестку могут вручить через родственников: пояснение юриста

В апреле Кабмин расширил полномочия военкоматов, позволив вручать повестки независимо от места приписки и проживания, но определенные правила все-таки необходимо соблюдать, чтобы вручение документа было законным.

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В Украине идет мобилизация, вручить повестку военнообязанным мужчинам могут почти в любом месте. Работники ТЦК и СП имеют право даже передать ее через родственников. Об этом рассказал юрист Максим Шинжирбаев в эфире 7-го телеканала Одессы.

Передача повестки через родственников: законно ли это

7 апреля правительство расширило полномочия ТЦК и СП, позволив им вручать повестки независимо от прописки и места пребывания на военном учете.

Отметим, что повестка считается врученной, если в ней указаны персональные данные лица, которое вызывают в военкомат, и если военнообязанній лично ее подписал.

При этом юрист уточнил, что документ также считается законно врученным в случае, если его получил кто-то из совершеннолетних родственников, проживающий вместе с военнообязанным.

Таким образом, повестку могут вручить родителям человека, подлежащего военной службе, если они проживают совместно.

Особенности вручения повестки через родственников

Однако если военнообязанный прописан вместе с родственниками, но при этом проживает отдельно, тогда вручение повестки через их считается незаконным.

"Только, если доподлинно известно, что лицо там проживает постоянно", – уточнил Шинжирбаев.

Кроме того, врученным ненадлежащим образом, считается приглашение в военкомат, отправленное по почте, телефону, через смс или мессенджер.

При этом если повестка была вручена с соблюдением всех норм, а военнообязанный не явился в военкомат, возможно возбуждение уголовного дела за уклонение от мобилизации.

Напомним, 28 апреля Фокус писал, что часть безработных украинцев не обращается в Центр занятости, поскольку данные о состоящих на учете мужчинах центр передает территориальным центрам комплектования. То есть, фактически через Центр занятости ТЦК получают информацию о мужчинах, которым потом передают повестки.

28 апреля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский порекомендовал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному отправлять военкомов на фронт, а вместо них ставить на эти должности получивших ранения военнослужащих.