Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война Атака БПЛА на Кремль

Атака БПЛА на Кремль: оппозиционер РФ утверждает, что знает организаторов

Фото: Илья Пономарев/Facebook

По словам политика Ильи Пономарева, к появлению над Кремлем беспилотников причастна "одна из знакомых ему структур".

Российский оппозиционный политик и бывший депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев высказался об атаке беспилотных летательных аппаратов по зданию Кремля 3 мая. Он заявил, что знает, кто причастен к инциденту, пишет российские независимое издание SOTA.

Как отмечает оппозиционер, к воздушной атаке на резиденцию российского президента "имеет отношение одна из знакомых ему структур".

При этом Пономарев не стал уточнять, о ком идет речь и призвал дождаться официального заявления организаторов. По словам политика, сам он не может разглашать известные ему подробности.

Атака на Кремль: что известно

В среду, 3 мая, в РФ заявили, что Украина предприняла попытку атаковать Кремль при помощи ударного беспилотника. Представители президента Российской Федерации заявили, что российским военным и спецслужбам удалось вывести из строя два БПЛА.

По данным росСМИ, в момент атаки Владимир Путин отсутствовал в здании Кремля. В сети также появились кадры, на которых виден момент прилета по крыше.

Невозможно отобразить содержимое. Посмотреть в Telegram

Согласно официальному заявлению Кремля, Киев совершил попытку атаковать резиденцию российского президента дронами, однако аппараты были выведены из строя при помощи систем радиолокационной борьбы.

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин ввел запрет на использование беспилотников пределах российской столицы. Исключение составляют дроны, используемые по решению властей.

На инцидент также отреагировали в пресс-службе Владимира Зеленского. По словам спикера Сергея Никифорова, ночная атака на Кремль является нагнетанием ситуации". Он отметил, что Украина не направляет свои силы на удары по чужим территориям.

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что атака беспилотников на Кремль, в которой россияне обвиняют Украину, может являться свидетельством подготовки масштабного теракта со стороны РФ.