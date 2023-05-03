Атака БПЛА на Кремль: оппозиционер РФ утверждает, что знает организаторов

По словам политика Ильи Пономарева, к появлению над Кремлем беспилотников причастна "одна из знакомых ему структур".

Российский оппозиционный политик и бывший депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев высказался об атаке беспилотных летательных аппаратов по зданию Кремля 3 мая. Он заявил, что знает, кто причастен к инциденту, пишет российские независимое издание SOTA.

Как отмечает оппозиционер, к воздушной атаке на резиденцию российского президента "имеет отношение одна из знакомых ему структур".

При этом Пономарев не стал уточнять, о ком идет речь и призвал дождаться официального заявления организаторов. По словам политика, сам он не может разглашать известные ему подробности.

Атака на Кремль: что известно

В среду, 3 мая, в РФ заявили, что Украина предприняла попытку атаковать Кремль при помощи ударного беспилотника. Представители президента Российской Федерации заявили, что российским военным и спецслужбам удалось вывести из строя два БПЛА.

По данным росСМИ, в момент атаки Владимир Путин отсутствовал в здании Кремля. В сети также появились кадры, на которых виден момент прилета по крыше.

Согласно официальному заявлению Кремля, Киев совершил попытку атаковать резиденцию российского президента дронами, однако аппараты были выведены из строя при помощи систем радиолокационной борьбы.

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин ввел запрет на использование беспилотников пределах российской столицы. Исключение составляют дроны, используемые по решению властей.

На инцидент также отреагировали в пресс-службе Владимира Зеленского. По словам спикера Сергея Никифорова, ночная атака на Кремль является нагнетанием ситуации". Он отметил, что Украина не направляет свои силы на удары по чужим территориям.

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что атака беспилотников на Кремль, в которой россияне обвиняют Украину, может являться свидетельством подготовки масштабного теракта со стороны РФ.