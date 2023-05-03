Пролетал над крышами: очевидцы заметили еще один дрон над Москвой (видео, карта)

Беспилотник пролетал достаточно низко над улицей Большая Полянка, которая расположена относительно недалеко от правительственных зданий РФ.

В Москве в среду, 3 мая, был замечен еще один беспилотный летальный аппарат. Видео опубликовали в одном из местных телеграм -каналов.

На видеокадрах видно, как в небе относительно низко пролетает беспилотник.

"Что-то летит", — прокомментировал ситуацию за кадром автор видео.

Известно, что ударный дрон был замечен в районе улицы Большая Полянка. Это радиальная улица в районе Якиманка Центрального административного округа города Москвы. Проходит от Малого Каменного моста до Серпуховской площади.

После ночных ударов БПЛА по Кремлю неизвестный беспилотник был замечен на улице Большая Полянка

Заметим, что Министерство обороны РФ по состоянию на сейчас не отреагировало на видео с беспилотником.

Об инциденте также пока не написали и ведущие СМИ России.

Напомним, в среду, 3 мая, в РФ заявили, что Украина предприняла попытку атаковать Кремль при помощи ударного беспилотника. Представители президента Российской Федерации заявили, что российским военным и спецслужбам удалось вывести из строя два БПЛА.

А 30 апреля стало известно о том, что российская полиция обвинила в запуске БПЛА украинцев. Дрон москвичи заметили на улице Адмирала Ушакова. Прибывшие на место силовики задержали двух братьев, которые якобы оказались украинцами, проживающими в российской столице по поддельным документам.