Пролетал над крышами: очевидцы заметили еще один дрон над Москвой (видео, карта)
Беспилотник пролетал достаточно низко над улицей Большая Полянка, которая расположена относительно недалеко от правительственных зданий РФ.
В Москве в среду, 3 мая, был замечен еще один беспилотный летальный аппарат. Видео опубликовали в одном из местных телеграм -каналов.
На видеокадрах видно, как в небе относительно низко пролетает беспилотник.
"Что-то летит", — прокомментировал ситуацию за кадром автор видео.
Известно, что ударный дрон был замечен в районе улицы Большая Полянка. Это радиальная улица в районе Якиманка Центрального административного округа города Москвы. Проходит от Малого Каменного моста до Серпуховской площади.
Заметим, что Министерство обороны РФ по состоянию на сейчас не отреагировало на видео с беспилотником.
Об инциденте также пока не написали и ведущие СМИ России.
Напомним, в среду, 3 мая, в РФ заявили, что Украина предприняла попытку атаковать Кремль при помощи ударного беспилотника. Представители президента Российской Федерации заявили, что российским военным и спецслужбам удалось вывести из строя два БПЛА.
А 30 апреля стало известно о том, что российская полиция обвинила в запуске БПЛА украинцев. Дрон москвичи заметили на улице Адмирала Ушакова. Прибывшие на место силовики задержали двух братьев, которые якобы оказались украинцами, проживающими в российской столице по поддельным документам.