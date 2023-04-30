Беспилотник в небе над Москвой: полиция обвинила в запуске БПЛА украинцев, — СМИ

Дрон москвичи заметили на улице Адмирала Ушакова. Прибывшие на место силовики задержали двух братьев, которые якобы оказались украинцами, проживающими в российской столице по поддельным документам.

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В запуске беспилотника, который 30 мая видели жители Москвы, Россия обвиняет двоих украинцев с якобы поддельными паспортами. Об этом пишет росмедиа Shot.

СМИ пишет о том, что БПЛА жители столицы заметили в одном из дворов на улице Адмирала Ушакова и вызвали полицейских.

Те прибыли на место инцидента, вычислили, откуда мог быть запущен дрон и начали поквартирный обход. В результате силовики задержали двух братьев. Одному из них 36, а второму — 38 лет.

Издание утверждает, что подозреваемые — уроженцы города Хмельницкого. В Москву прибыли с поддельными паспортами. Также у задержанных якобы были фальшивые разрешения на проживание.

По состоянию на сейчас мужчин задержали и отвезли в полицейский участок, а беспилотный летальный аппарат отправили на техническую экспертизу.

Напомним, 30 апреля в центре Москвы заметили неизвестный беспилотник. По сообщениям подписчиков российских пабликов, воздушный объект видели над высотными зданиями в районе "Москва-сити".

А 24 апреля уже в Подмосковье местные жители обнаружили упавший беспилотник. Беспилотный летальный аппарат обнаружил 47-летний местный житель. Мужчина рассказал, что нашел БПЛА рядом со своим участком. Дрон приземлился на территорию его соседей. На двух парашютах беспилотник опустился на дом, в котором никто не живет.