Беспилотник в небе над Москвой: полиция обвинила в запуске БПЛА украинцев, — СМИ
Дрон москвичи заметили на улице Адмирала Ушакова. Прибывшие на место силовики задержали двух братьев, которые якобы оказались украинцами, проживающими в российской столице по поддельным документам.
В запуске беспилотника, который 30 мая видели жители Москвы, Россия обвиняет двоих украинцев с якобы поддельными паспортами. Об этом пишет росмедиа Shot.
СМИ пишет о том, что БПЛА жители столицы заметили в одном из дворов на улице Адмирала Ушакова и вызвали полицейских.
Те прибыли на место инцидента, вычислили, откуда мог быть запущен дрон и начали поквартирный обход. В результате силовики задержали двух братьев. Одному из них 36, а второму — 38 лет.
Издание утверждает, что подозреваемые — уроженцы города Хмельницкого. В Москву прибыли с поддельными паспортами. Также у задержанных якобы были фальшивые разрешения на проживание.
По состоянию на сейчас мужчин задержали и отвезли в полицейский участок, а беспилотный летальный аппарат отправили на техническую экспертизу.
Напомним, 30 апреля в центре Москвы заметили неизвестный беспилотник. По сообщениям подписчиков российских пабликов, воздушный объект видели над высотными зданиями в районе "Москва-сити".
А 24 апреля уже в Подмосковье местные жители обнаружили упавший беспилотник. Беспилотный летальный аппарат обнаружил 47-летний местный житель. Мужчина рассказал, что нашел БПЛА рядом со своим участком. Дрон приземлился на территорию его соседей. На двух парашютах беспилотник опустился на дом, в котором никто не живет.