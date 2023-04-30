Безпілотник у небі над Москвою: поліція звинуватила у запуску БПЛА українців, — ЗМІ

Дрон москвичі помітили на вулиці Адмірала Ушакова. Силовіки, які прибули на місце, затримали двох братів, які нібито виявилися українцями, що проживають у російській столиці за підробленими документами.

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У запуску безпілотника, який 30 травня бачили жителі Москви, Росія звинувачує двох українців із нібито підробленими паспортами. Про це пише росмедіа Shot.

ЗМІ пише про те, що БПЛА мешканці столиці помітили в одному із дворів на вулиці Адмірала Ушакова та викликали поліцейських.

Ті прибули на місце інциденту, вирахували, звідки міг бути запущений дрон і розпочали поквартирний обхід. Внаслідок цього силовики затримали двох братів. Одному з них 36, а другому – 38 років.

Видання стверджує, що підозрювані – уродженці міста Хмельницького. До Москви прибули із підробленими паспортами. Також у затриманих начебто були фальшиві дозволи на проживання.

Станом на зараз чоловіків затримали та відвезли до поліцейської дільниці, а безпілотний летальний апарат відправили на технічну експертизу.

Нагадаємо, 30 квітня у центрі Москви помітили невідомий безпілотник. За повідомленнями передплатників російських пабліків, повітряний об'єкт бачили над висотними будинками в районі "Москва-сіті".

А 24 квітня вже в Підмосков'ї місцеві жителі виявили безпілотник, що впав. Безпілотний летальний апарат виявив 47-річний місцевий житель. Чоловік розповів, що знайшов БПЛА поряд зі своєю ділянкою. Дрон приземлився на територію його сусідів. На двох парашутах безпілотник опустився на будинок, де ніхто не живе.