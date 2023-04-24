Опустився на парашутах: у Підмосков'ї виявили новий безпілотник, який упав (фото)

За інформацією медіа, безпілотник, що впав, — це один із 1500 безпілотників "Орлан-10", які перебувають на озброєнні ЗС РФ.

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У понеділок, 24 квітня, у підмосковному садовому товаристві "Родничок" впав безпілотник. Інформацію про це опублікувало росмедіа Mash у понеділок, 24 квітня.

ЗМІ пише про те, що безпілотний літальний апарат виявив 47-річний місцевий житель.

Чоловік каже, що знайшов БПЛА поряд зі своєю ділянкою. Дрон приземлився на територію його сусідів. На двох парашутах безпілотник опустився на буддинок, де ніхто не живе.

На двох червоних парашутах безпілотник опустився на закинутий будинок Фото: Telegram-канал Mash

На місце події вже прибули "Росгвардія", поліція та пожежники ПЧ-254 (місто Павлівський Посад Московської області).

На опублікованих фото можна побачити сам сріблястий безпілотник із двома червоними парашутами.

На місце події прибули "Росгвардія", поліція та пожежники Фото: Telegram-канал Mash

За інформацією росЗМІ, знайдений на території садового товариства дрон — це БПЛА "Орлан-10".

"Орлан-10": що відомо про цей БПЛА

"Орлан -10" — це російський багатофункціональний безпілотний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними та локальними об'єктами. Може розвивати швидкість до 150 кілометрів на годину. Максимальна дальність польоту – 600 кілометрів. Станом на 2022 рік у ЗС РФ було близько 1500 таких дронів.

Російська сторона поки що ніяк не коментує цей інцидент.

Садове товариство "Родничок" знаходиться в Павло-Посадському міському окрузі поблизу Москви

Нагадаємо, 24 квітня росЗМІ написали про те, що український БПЛА з 17 кг вибухівки впав у Підмосков'ї. Дрон-камікадзе, за словами журналістів, був нібито начинений 30 брикетами пластичної вибухівки С4. БПЛА, що впав, пропагандисти назвали UJ-22 Airborn українського виробництва, який здатний пролетіти до 800 кілометрів.

А 20 квітня російські ЗМІ повідомляли, що в аеропорту Пскова знайшли безпілотник із камерою. Квадрокоптер розміром 30х30 см виявили місцеві прибиральники. Він був оснащений камерою та вів відеозапис, вибухівки всередині не виявлено.