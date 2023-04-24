Опустился на парашютах: в Подмосковье обнаружили новый упавший беспилотник (фото)

По информации медиа, упавший беспилотник — это один из 1500 беспилотников "Орлан-10", которые поставлены на вооружение ВС РФ.

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В понедельник, 24 апреля, в подмосковном садовом товариществе "Родничок" упал беспилотник. Информацию об этом опубликовало росмедиа Mash в понедельник, 24 апреля.

СМИ пишет о том, что беспилотный летальный аппарат обнаружил 47-летний местный житель.

Мужчина говорит, что нашел БПЛА рядом со своим участком. Дрон приземлился на территорию его соседей. На двух парашютах беспилотник опустился на дом, в котором никто не живет.

На двух красных парашютах беспилотник опустился на пустующий дом Фото: Telegram-канал Mash

На место происшествия уже прибыли "Росгвардия", полиция и пожарные ПЧ-254 (город Павловский Посад Московской области).

На опубликованных фото можно увидеть сам серебристый беспилотник с двумя красными парашютами.

На место происшествия прибыли "Росгвардия", полиция и пожарные Фото: Telegram-канал Mash

По информации росСМИ найденный на территории садового товарищества дрон — это БПЛА "Орлан-10".

"Орлан-10": что известно об этом БПЛА

"Орлан -10" — это российский многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами. Может развивать скорость до 150 километров в час. Максимальная дальность полета — 600 километров. По состоянию на 2022 год у ВС РФ было около 1500 таких дронов.

Российская сторона пока никак не комментирует этот инцидент.

Садовое товарищество "Родничок" находится в Павло-Посадском городском округе недалеко от Москвы

Напомним, 24 апреля росСМИ написали о том, что что украинский БПЛА с 17 кг взрывчатки упал в Подмосковье. Дрон-камикадзе, по словам журналистов, был якобы начинен 30 брикетами пластичной взрывчатки С4. Упавший БПЛА пропагандисты назвали UJ-22 Airborn украинского производства, который способен пролететь до 800 километров.

А 20 апреля российские СМИ сообщали, что в аэропорту Пскова нашли беспилотник с камерой. Квадрокоптер размером 30х30 сантиметров обнаружили местные уборщики. Он был оснащен камерой и вел видеозапись, взрывчатки внутри не обнаружено.