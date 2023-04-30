У центрі Москви помітили невідомий безпілотник (відео)

За повідомленнями читачив російських пабліків, повітряний об'єкт бачили над висотними будинками в районі "Москва-сіті".

Related video

У центрі Москви знову помітили невідомий безпілотник. Про появу літального апарату над висотними будинками в районі "Москва-сіті" повідомив прокремлівський Telegram-канал Mash із посиланням на відео, зняте його читачами.

Жителі російської столиці останнім часом переймаються потенційними атаками української безпілотної авіації.

Днями одразу дві мешканки Москви звернулися до правоохоронців і повідомили про "українські безпілотники" в небі. До того ж скарги поліцейським надійшли протягом п'яти хвилин.

За місцем виклику направили патруль, але в результаті з'ясувалося, що мешканок південно-східної частини міста злякали звичайні зірки в нічному небі, які їм здалися БПЛА, що світилися.

Раніше повідомлялося про легкий і дешевий безпілотник Tempest 25, який може змінити хід війни. Розробка каліфорнійського виробника Firestorm Labs може завдавати ударів на відстані 320 км. Щомісяця можуть випускатися до 1000 таких пристроїв, а виробничі потужності можуть бути розгорнуті практично будь-де.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ показали випробування наземного дрона, який комплектується протитанковими мінами ТМ-62.

Раніше повідомлялося, що основний виклик для українських виробників дронів – управління безпілотниками на відстані. У Підмосков'ї все частіше знаходять, ймовірно, українські дрони. Офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров поділився тим, чого на сьогоднішній день бракує вітчизняним розробкам, щоб вражати військові цілі на території РФ.