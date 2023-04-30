В центре Москвы заметили неизвестный беспилотник (видео)

По сообщениям подписчиков российских пабликов, воздушный объект видели над высотными зданиями в районе "Москва-сити".

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В центре Москвы вновь заметили неизвестный беспилотник. О появлении летающего аппарата над высотными домами в районе "Москва-сити" сообщил прокремлевский Telegram-канал Mash со ссылкой на видео, снятое подписчиками.

Жители российской столицы в последнее время беспокоятся о потенциальных атаках украинской беспилотной авиации.

На днях сразу две жительницы Москвы обратились к правоохранителям и сообщили об "украинских беспилотниках" в небе. Причем жалобы полицейским поступили в течение пяти минут.

По месту вызова направили патруль, но в итоге выяснилось, что жительниц юго-восточной части города испугали обычные звезды в ночном небе, которые им показались светящимися БПЛА.

Ранее сообщалось о легком и дешевом беспилотнике Tempest 25, который может изменить ход войны. Разработка калифорнийского производителя Firestorm Labs может наносить удары на расстоянии 320 км. Ежемесячно могут выпускаться до 1000 таких устройств, а производственные мощности могут быть развернуты практически в любом месте.

Напомним, что бойцы ВСУ показали испытания наземного дрона, который комплектуется противотанковым минами ТМ-62.

Ранее сообщалось, что основной вызов для украинских производителей дронов – управление беспилотниками на расстоянии. В Подмосковье все чаще находят, предположительно, украинские дроны. Офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров поделился тем, чего на сегодня недостает отечественным разработкам, чтобы поражать военные цели на территории РФ.