Под Ростовом загорелся нефтеперерабатывающий завод после атаки БПЛА

На стратегическом объекте в строящиеся конструкции врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался. Атакованный НПЗ под Ростовом, как ранее писали СМИ, принадлежал жене Виктора Медведчука.

Минувшей ночью произошел пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в соседней Ростовской области. Об этом сегодня, 4 мая сообщил глава Ростовской области Василий Голубев, подчеркнув, что это была атака беспилотника.

БПЛА якобы врезался в эстакаду и взорвался.

"Сегодня ночью в районе села Киселевка Красносулинского района на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался. Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен", – написал Голубев в телеграм-канале.

По его информации — пострадавших нет.

Новошахтинский завод, к слову, еще пару лет назад принадлежал жене обвиненного в госизмене Виктора Медведчука Оксане Марченко, после чего, 93% акций предприятия выкупила компания "Петон" — крупный строительный подрядчик.

Этот завод не первый раз попадает под удар. В июне прошлого года губернатор Голубев рассказывал, что после пожара на заводе были обнаружены фрагменты двух беспилотников. В полном объеме завод смог возобновить работу только в августе.

К слову, этой ночью в Краснодарском крае РФ тоже произошел пожар на нефтебазе. Так, в поселке Ильский горели резервуары с нефтепродуктами.

В ночь на 3 мая резервуар с нефтепродуктами загорелся в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края.

6 апреля самодельный дрон, оснащенный камерами, упал на территории завода "Факел" в подмосковном городе Химки, где размещается производство систем ПВО "Тор", "С-400", а также модернизируются "С-300" и "Осы".