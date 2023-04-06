Самодельный беспилотник упал на завод в Подмосковье, где собирают ПВО "Тор" и С-400, — росСМИ

По данным журналистов, на корпусе квадрокоптера кустарного производства было несколько камер, а упал он якобы из-за работы системы РЭБ.

Related video

Самодельный дрон, оснащенный камерами, упал на территории завода "Факел" в подмосковном городе Химки, где размещается производство систем ПВО "Тор", "С-400", а также модернизируются "С-300" и "Осы". Об этом сообщает Mash.

Во время обхода территории предприятия охранники обнаружили беспилотник размером 30 на 30 см. Сообщается, что квадрокоптер был собран кустарно. На его корпусе было несколько камер, а упал он, по предварительным данным, из-за работы систем, которые заглушают связь.

Начаты поиски изготовителей летающего устройства.

Напомним, что устаревшие истребители F-16 собираются переделать в беспилотники. В рамках пилотного проекта VENOM будут переоборудованы шесть истребителей. Но если эксперимент окажется удачным, численность истребителей увеличат. По задумке ВВС США, самолеты-дроны должны служить в качестве помощников более современным самолетам F-35.

Ранее стало известно, что сбитый дрон-камикадзе ликвидировал неосмотрительного оккупанта.

Подразделение 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины, которое носит название "Очі відплати", регулярно атакует позиции российских войск с помощью различных беспилотников. 4 апреля россияне "приземлили" аппарат, который упал рядом с окопом. Один из оккупантов высунулся из траншеи и не заметил, что из упавшего дрона шел дым — взрывчатка сдетонировала в метре от него.