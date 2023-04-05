Устаревшие истребители F-16 превратят в беспилотники: зачем это понадобилось

Пока что для проекта VENOM возьмут на пробу шесть истребителей, но если эксперимент будет удачным, то количество самолетов-дронов увеличат.

Related video

ВВС США планируют превратить шесть истребителей F-16 в самолеты-дроны, которые будут служить крылатыми помощниками для более современных самолетов F-35, пишет Interesting Engineering. Это станет частью экспериментальной программы под названием VENOM (Viper Experimentation and Next-Generation Operations Model), которая получила почти $50 миллионов от Пентагона.

Цель проекта — проверить и усовершенствовать автономное программное обеспечение, которое будет управлять дронами в различных ситуациях. По словам главного научного сотрудника ВВС США Виктории Коулман, проект VENOM является "мостом между полностью автономным набором возможностей и полностью пилотируемым набором возможностей, которые сегодня есть у военных".

Проект VENOM предполагает добавление автономного управления в шесть F-16. Конечно, на время экспериментов никто не оставит самолеты без присмотра, и они будут управляться пилотами, но взлетев люди переложат все функции управления на сами истребители. Такой подход позволит ВВС США добавлять новое ПО и ускорять процесс сертификации.

F-16 в качестве беспилотников могут выполнят любые миссии: от боевых до разведывательных. Фото: Lockheed Martin

Дроны F-16 будут частью большой сети коллаборативных боевых самолетов (КБС), которые будут использовать автономные возможности для полета в рамках программы Next-Generation Air Dominance и истребителями F-35A. Такие истребители-дроны, как F-16, могут нести ракеты или другое оружие, выполнять операции радиоэлектронной борьбы или летать впереди других самолетов, чтобы их датчики могли предоставлять разведывательную информацию.

ВВС США хотят иметь не менее 1000 КБС, но сроки реализации программы пока не известны и все будет зависеть от первых испытаний.

Ранее Фокус писал, что военные самолеты получат уникальную защиту РЭБ: она поможет уклоняться от лазерного наведения врага.