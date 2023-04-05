Самолеты получат уникальную защиту РЭБ: она поможет уклоняться от лазерного наведения врага

Система AN/ALQ-211 работает в любых враждебных средах днем и ночью и ей не может помешать любая непогода.

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Компания L3Harris Technologies получила контракт на производство, модернизацию и ремонт аппаратуры и ПО для бортового комплекса радиоэлектронной борьбы AN/ALQ-211, сообщает Military Aerospace Electronics. Этот комплекс предназначен для защиты самолетов от атак ракет с наведением по радиолокационному, инфракрасному или лазерному каналу.

Контракт заключен с ВВС США и составит $584 миллионов за пять лет. AN/ALQ-211 входит в семейство бортовых систем РЭБ и включает в себя комплекс AIDEWS (Advanced Integrated Defensive Electronic Warfare Suite), который устанавливается на вертолеты и конвертопланы специальных подразделений США.

AN/ALQ-211 работает в любых враждебных средах и с подвижными средствами ПВО при любых погодных условиях. Фото: Соцсети

Комплекс AIDEWS обнаруживает, препятствует и позволяет уклоняться от смертельных угроз и обеспечивает ситуационную осведомленность о вражеских средствах РЭБ, инфракрасных и лазерных оружейных датчиках. Когда экипаж самолета сталкивается с радиочастотным сигналом, представляющим угрозу, AN/ALQ-211 определяет, насколько далеко он находится от самолета. Если самолет находится в зоне поражения радарной, инфракрасной или лазерной ракеты, AN/ALQ-211 может разорвать захват цели с помощью радиочастотных и оптико-электронных противодействий, подсказывая, что пилоту пора выпустить тепловые обманки.

Система уже интегрирована в конвертоплан специального назначения CV-22 Osprey. Она также установлена на многоцелевом вертолете NH 90 Норвегии, а также на истребителях F-16 Чили, Польши, Пакистана, Турции и Омана.

AN/ALQ-211 работает в любых враждебных средах и с подвижными средствами ПВО при любых погодных условиях, днем и ночью. Она эффективна против угроз на любой местности или в небе.

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