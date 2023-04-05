Літаки отримають унікальний захист РЕБ: він допоможе ухилятися від лазерного наведення ворога
Система AN/ALQ-211 працює в будь-яких ворожих середовищах вдень і вночі, і їй не може перешкодити будь-яка негода.
Компанія L3Harris Technologies отримала контракт на виробництво, модернізацію та ремонт апаратури та ПЗ для бортового комплексу радіоелектронної боротьби AN/ALQ-211, повідомляє Military Aerospace Electronics. Цей комплекс призначений для захисту літаків від атак ракет з радіолокаційним, інфрачервоним або лазерним наведенням.
Контракт укладено з ВПС США та становитиме $584 мільйонів за п'ять років. AN/ALQ-211 входить до сімейства бортових систем РЕБ і включає комплекс AIDEWS (Advanced Integrated Defensive Electronic Warfare Suite), який встановлюється на вертольоти та конвертоплани спеціальних підрозділів США.
Комплекс AIDEWS виявляє, перешкоджає та дозволяє ухилятися від смертельних загроз та забезпечує ситуаційну поінформованість про ворожі засоби РЕБ, інфрачервоні та лазерні збройові датчики. Коли екіпаж літака стикається з радіочастотним сигналом, що становить загрозу, AN/ALQ-211 визначає, наскільки далеко він знаходиться від літака. Якщо літак знаходиться в зоні ураження радарної, інфрачервоної або лазерної ракети, AN/ALQ-211 може розірвати захоплення цілі за допомогою радіочастотних та оптико-електронних протидій, підказуючи, що пілоту настав час випустити теплові обманки.
Система вже інтегрована у конвертоплан спеціального призначення CV-22 Osprey. Вона також встановлена на багатоцільовому гелікоптері NH 90 Норвегії, а також на винищувачах F-16 Чилі, Польщі, Пакистану, Туреччини та Оману.
AN/ALQ-211 працює в будь-яких ворожих середовищах та з рухомими засобами ППО за будь-яких погодних умов, вдень та вночі. Вона ефективна проти загроз на будь-якій місцевості чи у небі.
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