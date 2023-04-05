Літаки отримають унікальний захист РЕБ: він допоможе ухилятися від лазерного наведення ворога

Система AN/ALQ-211 працює в будь-яких ворожих середовищах вдень і вночі, і їй не може перешкодити будь-яка негода.

Related video

Компанія L3Harris Technologies отримала контракт на виробництво, модернізацію та ремонт апаратури та ПЗ для бортового комплексу радіоелектронної боротьби AN/ALQ-211, повідомляє Military Aerospace Electronics. Цей комплекс призначений для захисту літаків від атак ракет з радіолокаційним, інфрачервоним або лазерним наведенням.

Контракт укладено з ВПС США та становитиме $584 мільйонів за п'ять років. AN/ALQ-211 входить до сімейства бортових систем РЕБ і включає комплекс AIDEWS (Advanced Integrated Defensive Electronic Warfare Suite), який встановлюється на вертольоти та конвертоплани спеціальних підрозділів США.

AN/ALQ-211 працює в будь-яких ворожих середовищах та з рухомими засобами ППО за будь-яких погодних умов. Фото: Соцмережі

Комплекс AIDEWS виявляє, перешкоджає та дозволяє ухилятися від смертельних загроз та забезпечує ситуаційну поінформованість про ворожі засоби РЕБ, інфрачервоні та лазерні збройові датчики. Коли екіпаж літака стикається з радіочастотним сигналом, що становить загрозу, AN/ALQ-211 визначає, наскільки далеко він знаходиться від літака. Якщо літак знаходиться в зоні ураження радарної, інфрачервоної або лазерної ракети, AN/ALQ-211 може розірвати захоплення цілі за допомогою радіочастотних та оптико-електронних протидій, підказуючи, що пілоту настав час випустити теплові обманки.

Система вже інтегрована у конвертоплан спеціального призначення CV-22 Osprey. Вона також встановлена на багатоцільовому гелікоптері NH 90 Норвегії, а також на винищувачах F-16 Чилі, Польщі, Пакистану, Туреччини та Оману.

AN/ALQ-211 працює в будь-яких ворожих середовищах та з рухомими засобами ППО за будь-яких погодних умов, вдень та вночі. Вона ефективна проти загроз на будь-якій місцевості чи у небі.

Раніше Фокус писав, що росіяни вигадали нову тактику боротьби з дронами ЗСУ : атакують із засідки.