Застарілі винищувачі F-16 перетворять на безпілотники: навіщо це знадобилося

Поки що для проєкту VENOM візьмуть на пробу шість винищувачів, але якщо експеримент буде вдалим, кількість літаків-дронів збільшать.

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ВПС США планують перетворити шість винищувачів F-16 на літаки-дрони, які будуть служити крилатими помічниками для сучасніших літаків F-35, пише Interesting Engineering. Це стане частиною експериментальної програми під назвою VENOM (Viper Experimentation and Next-Generation Operations Model), яка отримала майже $50 мільйонів від Пентагону.

Мета проєкту — перевірити та вдосконалити автономне програмне забезпечення, яке керуватиме дронами у різних ситуаціях. За словами головного наукового співробітника ВПС США Вікторії Коулман, проєкту VENOM є "мостом між повністю автономним набором можливостей і повністю пілотованим набором можливостей, які сьогодні мають військові".

Проєкт VENOM передбачає додавання автономного управління до шести F-16. Звичайно, на час експериментів ніхто не залишить літаки без нагляду, і вони керуватимуться пілотами, але злетівши люди перекладуть всі функції управління на винищувачі. Такий підхід дозволить ВПС США додавати нове програмне забезпечення та прискорювати процес сертифікації.

F-16 як безпілотники можуть виконувати будь-які місії: від бойових до розвідувальних. Фото: Lockheed Martin

Дрони F-16 будуть частиною великої мережі колаборативних бойових літаків (КБЛ), які використовуватимуть автономні можливості для польоту в рамках програми Next-Generation Air Dominance та з винищувачами F-35A. Такі винищувачі-дрони, як F-16, можуть нести ракети або іншу зброю, виконувати операції радіоелектронної боротьби або літати попереду інших літаків, щоб датчики могли надавати розвідувальну інформацію.

ВПС США хочуть мати не менше 1000 КБЛ, але терміни реалізації програми поки що не відомі й все залежатиме від перших випробувань.

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