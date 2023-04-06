Саморобний безпілотник впав на завод у Підмосков'ї, де збирають ППО "Тор" та С-400, — росЗМI

За даними журналістів, на корпусі квадрокоптера кустарного виробництва було кілька камер, а впав він нібито через роботу системи РЕБ.

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Саморобний дрон, оснащений камерами, впав на території заводу "Смолоскип" у підмосковному місті Хімки, де розміщується виробництво систем ППО "Тор", "С-400", а також модернізуються "С-300" та "Оси". Про це повідомляє Mash.

Під час обходу території підприємства охоронці виявили безпілотник розміром 30 на 30 см. Повідомляється, що квадрокоптер було зібрано кустарно. На його корпусі було кілька камер, а впав він, за попередніми даними, через роботу систем, які заглушають зв'язок.

Розпочато пошуки виробників літаючого пристрою.

Нагадаємо, що у США застарілі винищувачі F-16 збираються переробити в безпілотники. У межах пілотного проєкту VENOM буде переобладнано шість винищувачів. Але якщо експеримент виявиться вдалим, чисельність винищувачів збільшать. За задумом ВПС США, літаки-дрони повинні служити помічниками більш сучасним літакам F-35.

Раніше стало відомо, що збитий дрон-камікадзе ліквідував необачного окупанта. Підрозділ 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України, який має назву "Очі відплати", регулярно атакує позиції російських військ за допомогою різних безпілотників. 4 квітня росіяни "приземлили" апарат, який упав поряд із окопом. Один із окупантів висунувся з траншеї і не помітив, що з дрону, який впав, йшов дим — вибухівка здетонувала за метр від нього.