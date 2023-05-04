ВС РФ попали в теплоэлектростанцию в Донецкой области: обесточены шахты в Торецке

Из-за мощных обстрелов, как отмечают в ДТЭК, повреждены воздушные линии электропередачи, в результате чего более 100 тысяч потребителей временно были без света

Оккупанты в Донецкой области обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК Энерго. Об этом сообщают в телеграм-канале компании.

"В ночь на 4 мая, в результате обстрелов, в который раз пострадала теплоэлектростанция ДТЭК Энерго. К счастью, обошлось без жертв. В результате атаки было повреждено оборудование предприятия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после прекращения обстрела энергетики начали ликвидировать его последствия.

Как сообщил корреспондент Фокуса, в ночь на 4 мая также был частично обесточен Покровск Донецкой области.

В Минэнерго сообщили, что ночью в Донецкой области был в очередной раз обстрелян объект генерации электроэнергии в Донецкой области, из-за чего энергетики были вынуждены частично приостановить его работу.

"Кроме того, в области из-за мощных обстрелов были повреждены воздушные линии электропередачи. Без света остались более 100 тысяч потребителей, в том числе угольные шахты", — говорится в сообщении.

По состоянию на утро 4 мая свет бытовым потребителям был возвращен. Без электроэнергии остаются 2 шахты в городе Торецке.

Также из-за боевых действий остается отключенной часть абонентов в Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях.

В ДТЭК сообщили, что с сентября прошлого года энергетические предприятия ДТЭК Энерго были атакованы уже 31 раз. В результате вражеских атак трое энергетиков погибли, 28 были ранены

Напомним, что 4 мая ночью российские кафиры выпустили по Украине более двух десятков дронов-камикадзе. Украинские защитники уничтожили большую часть из них. Боевую работу проводили в северных, центральных и южных областях Украины.

В американском Институте изучения войны считают, что Кремль самостоятельно организовал атаку дронами, чтобы подтолкнуть россиян к мобилизации. Об этом свидетельствует быстрая и скоординированная реакция Кремля на событие.