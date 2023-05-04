Нет солдат: атаку БПЛА на Кремль могла организовать РФ для новой волны мобилизации, — ISW

По словам аналитиков, немедленная, последовательная и скоординированная реакция Кремля на инцидент свидетельствует о том, что атака дронов была подготовлена властями РФ.

Related video

Россия, скорее всего, сама организовала атаку БПЛА на Кремль, чтобы создать условия для более широкой мобилизации. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете от 3 мая говорится, что на это указывают несколько признаков.

"Российские власти недавно предприняли шаги по усилению внутренних возможностей ПВО России, в том числе в самой Москве, и поэтому крайне маловероятно, что два беспилотника могли пробить несколько эшелонов ПВО", — говорится в отчете.

Кроме того, как написали аналитики, взрывы беспилотников удивительно вовремя и хорошо были запечатлены на камеру. Немедленная, последовательная и скоординированная реакция Кремля на инцидент свидетельствует о том, что атака дронова была внутренне подготовлена таким образом, что его предполагаемые политические последствия перевешивали смущение со стороны патриотического сообщества.

По словам экспертов, если бы атака была неожиданной для российских властей, то их реакция была бы более дезорганизованной.

"Примечательно, что Кремль не смог дать своевременный и последовательный информационный ответ на другие военные унижения не по своей вине", — отметили аналитики.

Напомним, что в Госдуме предложили защищать Кремль от БПЛА при помощи орлов. Российский парламентарий Алексей Журавлев предложил уничтожить офис президента и здание Верховной Рады, а также использовать птиц для защиты от дронов.

Также сообщалось, что руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что атаку дронов по Кремлю заказал "клуб обиженных" россиян. Он отметил, что за ударом по Кремлю стоят российские олигархи, пострадавшие от путинского режима.

Бывший советник ОП Алексей Арестович заявил, что Украине сейчас невыгодны такие атаки. На Западе не поддерживают действия, которые могут привести к эскалации.