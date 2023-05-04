Провокация, чтобы напугать Запад: РФ подстроила атаку беспилотников на Кремль, — Арестович (видео)

По словам бывшего советника ОП, Украине сейчас невыгодны такие атаки. На Западе не поддерживают действия, которые могут привести к эскалации.

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Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что удар беспилотника на Кремль является провокацией со стороны российских спецслужб. Это было сделано для того, чтобы запугать Запад. Об этом Арестович рассказал во время беседы с российским оппозиционером Марком Фейгиным.

По словам военного обозревателя, Украине сейчас невыгодны такие атаки. Так, ей нужна поддержка в преддверии контрнаступления ВСУ со стороны стран Запада.

"Цель провокации – шугануть Запад накануне контрнаступления, чтобы ослабить хоть чуть-чуть поддержку, напугав эскалацией", — отметил Арестович.

Он заявил, что позиция Запада ясна. Там против любых действий, которые могут привести к эскалации конфликта. Западные политики придерживаются этой идеи не потому что боятся, а по той причине, что "все здоровые, нормальные люди не хотят большой войны".

Арестович заявил, что если НАТО напрямую вступит в войну с Россией, то территорией боевых действий все равно останется Украина. Тогда война станет еще более разрушительной, чем сейчас.

Кроме того, в Кремле таким образом хотят оправдать возможное отсутствие президента РФ Владимира Путина на параде в честь Дня Победы 9 мая в Москве.

Также Арестович отметил, что такие действия со стороны РФ никак не помешают Вооруженным силам Украины провести контрнаступление.

Алексей Арестович об атаке дрона по Москве

Напомним, что в Госдуме предложили защищать Кремль от БПЛА при помощи орлов. Российский парламентарий Алексей Журавлев предложил уничтожить офис президента и здание Верховной Рады, а также использовать птиц для защиты от дронов.

Также сообщалось, что руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что атаку дронов по Кремлю заказал "клуб обиженных" россиян. Он отметил, что за ударом по Кремлю стоят российские олигархи, пострадавшие от путинского режима.

Президент Украины Владимир Зеленский добавил, что Украина не атакует ни Владимира Путина, ни Москву, а ведет борьбу исключительно на своей территории. Украинский лидер также указал на дефицит оружия и объяснил, что украинские силы не применяют его где-либо.