Танк Challenger 2. Что известно о британской машине, и как она поможет ВСУ

Британский Challenger 2 отличается от других западных танков нарезной пушкой, бронебойно-фугасными боеприпасами и кипятильником для экипажа, чтобы он мог приготовить чай или подогреть пищу.

Украинская армия получила обещанные 14 танков Challenger 2 из Соединенного Королевства. Их еще не было на поле битвы, но скоро это может произойти. Поэтому Фокус разобрался, как появился один из самых защищенных танков, каковы его характеристики, и где он уже успел повоевать.

Challenger 2 – история создания одного из самых защищенных танков в мире

Основной боевой танк Challenger 2 – это разработка компании Vickers Defence Systems (ныне часть BAE Systems Land & Armaments). Машина представляет собой глубокую модернизацию Challenger 1. Работы по разработке танка начались в 1986 году. Министерство обороны Великобритании разместило требования к танку следующего поколения, а Vickers представили свои предложения по созданию Challenger 2.

Известно, что некоторые высокопоставленные чиновники британского оборонного ведомства скептически отнеслись к Challenger 2, потому что проект сравнивали с американским M1 Abrams. Однако на сторону Challenger 2 стал министр кабинета министров Барон Янг, после чего правительство Маргарет Тэтчер все же решило продолжать работы над Challenger 2. Vickers получила финансирование на 90 млн фунтов для разработки демонстрационной машины, которую должны были продемонстрировать до сентября 1990 года.

Прототип танка Challenger 2

Доверие к проекту Challenger 2 в Минобороны Британии вызвал Challenger 1 благодаря эффективности во время войны в Персидском заливе. Наконец, в июне 1991 года именно британская разработка победила в тендере Минобороны на приобретение танков. Конкурентами выступали Leopard 2, Leclerc и M1A2 Abrams. Vickers получили контракт на производство 127 ОБТ и 13 машин для подготовки механиков-водителей. Первые танки получила британская армия в июле 1994 года.

Challenger 2 провалил приемные испытания в ВС Британии в 1994 году, поэтому его отправили на испытание прогрессивного повышения надежности. Три танка проходили разные тесты в течение 285 дней симуляционных боев. Официально на вооружение Challeger 2 поступил только в 1998 году. Новая машина не только прошла испытания надежности в эксплуатации, но и превзошла все штатные требования.

В ходе разработки танк получил нарезную пушку L30A1, что отличает британскую разработку среди всех других западных машин, имеющих гладкоствольную пушку. Это связано с тем, что британская армия продолжает отдавать предпочтение бронебойно-фугасным снарядам HESH, имеющим большую кинетическую энергию и другие танковые боеприпасы. Однако у такой пушки несколько меньший ресурс ствола – около 500 выстрелов по сравнению с 800-1000 у гладкоствольных.

Challenger 2 в оманской армии

Серийно танк производили до 2004 года, после чего производство свернули из-за отсутствия заказов как внутри страны, так и в мире. Единственным иностранным заказчиком был Оман. Всего королевство закупило 38 танков в 1993 году и 20 в 1997 году.

Challenger 2 — основные характеристики "бронированной черепахи"

Танк Challenger 2 считается одним из самых защищенных танков в мире. С дополнительным бронированием масса машины может достигать 75 тонн. Для сравнения вес Leopard 2A4 и 2A6, также имеющиеся в ВСУ, составляет 55 и 62,5 тонны соответственно. При этом у немецких танков более мощные двигатели на 1500 лошадиных сил, что делает их более маневренными и мощными.

Полевая дозаправка танка Challenger 2

Башня и корпус Challenger 2 изготовлены из брони Dorchester 2 поколения, детали которой засекречены. Защита экипажа машины была первоочередной задачей для конструкторов. Дополнительно можно оснащать танк как элементами динамической защиты, так и противокумулятивными решетками. Кроме этого, силуэт машины сделали таким, чтобы уменьшить его радиолокационную заметность.

О том, что в британской армии ценится комфорт экипажа, говорит то, что в каждом танке начиная с Centurion до Challenger 2 есть кипятильник, чтобы танкисты могли себе разогреть еду или сделать напиток.

Технические характеристики Challenger 2:

двигатель Perkins CV12-6A на 1200 л.с;

удельная мощность – 18,7 л.с. на тонну без дополнительного бронирования и 16 л. на тонну при массе в 75 тонн;

запас хода – 550 км по шоссе;

максимальная скорость – 59 км/ч по шоссе и 40 км/ч по бездорожью;

экипаж — 4 бойца;

вооружение — 120 мм нарезная пушка L30A1, два пулемета 7,62 мм, один из них спаренный.

Отдельно следует отметить, что Великобритания с Германией сейчас разрабатывает новые боеприпасы для танка Challeger 2. Это отличает западную школу танкостроения от советской. Также внутри танка экипаж не окружен боеприпасами, как в советских. Вместо автомата заряжания Challenger 2 имеет заряжающего, который вручную перезаряжает пушку. При этом снаряды размещают в защищенном отделении башни.

Транспортировка Challegner 2 для учений в Польше

Как уже отмечалось выше, британский танк получил нарезное орудие для бронебойно-фугасных боеприпасов. Если говорить простыми словами, то снаряд делают с тонкими стенками, а на его основании устанавливают взрыватель. При поражении цели боеприпас деформируется, пока взрыватель не подорвет все взрывчатое вещество в снаряде. Это создает большое давление на объект, вызывающий внутреннее разрушение брони или стены здания. Кроме бронебойно-фугасных боеприпасов, есть и традиционные бронебойные, которые изготавливают из обедненного урана.

В середине Challenger 2 установлен 32-разрядный цифровой компьютер, который позволяет поражать цели с большей вероятностью благодаря оптике, вычислителям и датчикам в различных диапазонах.

Боевое применение Challenger 2

Боевое крещение танк получил в миротворческих миссиях в Боснии и Герцеговине и Косово. Однако там не было танковых боев, реальные боестолкновения британские танкисты имели во время войны в Ираке. Иракские войска имели Т-55, Т-62 и старые модификации Т-72, а также РПГ-7 и разные ПТРК.

Соединенное Королевство не потеряло ни одного Challenger 2 во время столкновения с врагом. Были эпизоды, когда танк выдерживал попадание 14 РПГ-7 с близкой дистанции, а также ракету из ПТРК Milan. Экипаж танка не получал ранений и смог дождаться эвакуации внутри машины.

Нарезка кадров применения Challenger 2 в Ираке

Единственный раз, когда Challenger 2 был потерян в Ираке, произошел от дружеского огня в Басре. Один экипаж по ошибке принял танк за вражеский и попал снарядом в открытую крышку командирского люка. Погибли два члена экипажа, а танк загорелся от удара.

В Украине танки Challenger 2 еще не были замечены на поле битвы. Военные прошли обучение в Британии, а сами машины уже находятся на украинской территории, о чем было официально заявлено.

В Британии работают над Challenger 3

Согласно концепции будущего развития британской армии, из 227 машин 148 модернизируют до уровня Challenger 3, а 79 планируют списать.