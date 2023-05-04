Россия горит: в Ставрополе произошел пожар на складе ГСМ (видео)

По данным МЧС РФ, бочки с мазутом загорелись на заводе "Евробетон", пожару присвоили второй ранг опасности. Возгорание произошло на площадке по переработке автомобильных покрышек, пишут российские медиа.

В Ставрополе загорелся склад горюче-смазочных материалов, огонь распространился на 500 квадратных метров. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на региональный главк МЧС по региону.

По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет, для тушения огня выехали 45 человек и 13 единиц техники.

Спасатели уточнили, что загорелись бочки с мазутом на заводе "Евробетон" в Ставропольском крае. Российское медиа Shot пишет, что пожар произошел на площадке по переработке автомобильных покрышек.

"В 11.20 поступило сообщение о пожаре вблизи завода "Евробетон" в хуторе Ташла Шпаковского муниципального округа, горят бочки с мазутом, пожару присвоен второй ранг", — отметили специалисты.

В 12.50 по местному времени пожар локализовали. Пострадавших и погибших нет, в тушении участвуют 63 человека и 18 единиц техники.

Причины возгорания на данные момент неизвестны.

Напомним, что ночью 4 мая в поселке Ильский Краснодарского края России горели резервуары с нефтепродуктами. А 3 мая в этом регионе также горело нефтехранилище в поселке Волна на территории АО "Таманьнефтегаз".

По версии росСМИ, в первом случае объект атаковали 4 беспилотника, а во втором — только два.

Фокус писал о пожаре на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в соседней Ростовской области 4 мая. Этот завод принадлежал Оксане Марченко, жене обвиненного в госизмене экс-нардепа Украины Виктора Медведчука.