"Хотим получить четкий сигнал": Зеленский рассказал о требованиях Украины к НАТО (видео)

Глава государства отметил, что Киев реально оценивает свои шансы и понимает, что стать полноценным членом Альянса во время войны невозможно. При этом, планы на будущее нужно строить уже сейчас.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что официальный Киев хочет получить от НАТО уже сейчас. Речь идет не о досрочном вступлении в Альянс. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Нидерландах 4 мая.

По его словам, Украина прекрасно понимает, что пока не закончится полномасштабная война — стать полноценным членом НАТО мы не сможем. Однако, Киеву нужен четкий сигнал о том, что это произойдет после окончания боевых действий.

В последние несколько месяцев, как вспоминает Владимир Зеленский, некоторые западные страны предоставляют положительные месседжи о будущем Украины в Альянсе. Они готовы делать нечто большее, чем просто говорить о политике открытых дверей.

"Я думаю, что наши друзья нас поддержат, они захотят видеть нас в НАТО. Но мы являемся реалистами, мы понимаем, что не будем в НАТО во время войны. Но во время войны мы хотим получить четкий сигнал, что после войны мы станем членами НАТО", — заявил Владимир Зеленский.

Высказался президент Украины и о поставках авиации для ВСУ, которые все еще не одобрены. По его мнению, на сегодняшний день нет ни одной причины для отказа.

"Мы также очень нуждаемся в современных самолетах военных. Нет никакого рационального обоснования отказывать в этом. Мы должны укрепить крылья Украины, чтобы ускорить мир", — говорится в сообщении.

Напомним, 4 мая Владимир Зеленский выступил с речью в Гааге. Там он рассказал о преступлениях, которые ежедневно совершают в Украине российские оккупанты. Это является причиной для того, чтобы повторить опыт Нюрнбергского процесса.