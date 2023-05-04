Атака БПЛА в РФ: на военном аэродроме уничтожили Ан-124 "Руслан" (фото)

Взрыв не только уничтожил один грузовой самолет, но и повредил второе воздушное судно, оставив пробоину в его фюзеляже.

В ночь на 3 мая на военном аэродроме Сеща Брянской области (РФ) неизвестные уничтожили грузовой самолет АН-124-100. Информация об этом появилась в телеграм-канале организации "Легион "Свобода России".

"Квази-правительство РФ умалчивает реальные потери боевых самолетов в результате ночной атаки беспилотника и нам есть, что об этом сказать: полностью уничтожен АН-124-100", — говорится в сообщении телеграм-канала.

Также стало известно, что другой такой самолет получил повреждение фюзеляжа: из-за осколков в самолете образовалась пробоина.

Заметим, что рыночная стоимость одного такого самолета колеблется в пределах $70 млн.

Аэродром Сеща: что о нем известно

Сеща — военный аэродром в Брянской области, расположенный вблизи одноименного поселка.

На аэродроме базируется 566-й военно-транспортный авиационный Солнечногорский Краснознаменный ордена Кутузова полк. На вооружении полка состоят самолеты Ан-124. Также на аэродроме базируется принадлежащая Министерству Обороны ОАО "Государственная авиакомпания "224 летный отряд"", эксплуатирующая Ил-76 и самолеты 566-го военно-транспортного авиаполка.

С 24 февраля 2022 года с аэродрома взлетали истребители-бомбардировщики СУ-34 для бомбометания по территории Украины, в частности города Чернигов.

В апреле 2022 года Россия перебазировала на аэродром Сеще часть вертолетов, державшихся на территории Беларуси. Тогда в Сеще фиксировали размещение 19 истребителей и по меньшей мере 20 военных вертолетов. А также военно-транспортные самолеты АН-124 и ИЛ-76, которые до этого там базировались. В мае 2023 года аэродром использовался для запусков БПЛА Шахид-136.

Во время ночной атаки дронов на военном аэродроме в Сеще находилось по меньшей мере 10 самолетов

Напомним, 3 мая СМИ написали об очередной диверсии на Брянщине. Там дроны атаковали аэродром и повредили самолет Ан-124. Пропагандисты отчитались о почти успешной работе ПВО и таинственном "исчезновении" одного из нападавших дронов. Поврежденный самолет Ан-124, как утверждают росСМИ, якобы не эксплуатировался.

В тот же день бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин устроил истерику из-за массированных атак и обстрелов ВСУ. Он обнародовал неутешительную сводку за прошедшие сутки и отметил, что взрывы и диверсии зафиксированы сразу в 4 регионах РФ.