"Недоброе утро": Гиркин устроил истерику из-за массированных атак и обстрелов ВСУ (фото)

Бывший главарь пророссийских боевиков обнародовал неутешительную сводку за прошедшие сутки и отметил, что взрывы и диверсии зафиксированы сразу в 4 регионах РФ.

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Утро 3 мая для России и россиян стало нехорошим из-за большого количества атак, пожаров и обстрелов. Это подчеркнул террорист Игорь Стрелков-Гиркин, который разместил в своем телеграм-канале публикацию "Записки мичмана".

В ней перечисляются все "неудачи", которые потерпела Россия утром 3 мая.

Брянская область — беспилотники атаковали военный аэродром Сеща. Поврежден тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124.

"Сейчас в строю около дюжины таких машин, всего построили 55. Возобновление производства сейчас невозможно", — плачут оккупанты.

Краснодарский край – горит резервуар с топливом в поселке Волна Темрюкского района. Площадь возгорания – 1200 квадратов. Тушат пять пожарных поездов и около двухсот человек.

Ленинградская область — пожар на аэродроме в Гостилицах, где в ангарах хранились вертолеты.

Курская область — очередной обстрел поселка Теткино. Повреждены 15 домов и газопровод, нарушено электроснабжение.

Херсонская область — ВСУ нанесли удар по Каховке, Новой Каховке, Олешкам, Песчановке, Казачьим Лагерям, Корсунке, Крынкам и т.д. По левобережью Херсонщины выпустили 53 снаряда из ствольной артиллерии и 27 мин.

Оккупированная Донетчина — враг выпустил 424 боеприпаса. Обстрелы потерпели Горловка, Озеряновка, Михайловка, Широкая Балка, Ясиноватая, Яковка, Новоселовка Вторая, Донецк, Макеевка, Оленевка, Новотроицкое, Петровское, Сладкое, Ольгинка, Благодатное, Никольское, Владимировка.

"Мы… всерьез пока ничего не начинали", — тролят сами себя в публикации россияне.

Напомним, что в ФСБ РФ заявили, что задержали 5 украинских разведчиков, которые якобы готовили теракты в оккупированном Крыму, в частности, планировали ликвидировать Сергея Аксенова и еще несколько коллаборантов.

Ранее сообщалось, что в Брянской области неизвестный мужчина "в черном" вероятно заложил взрывчатку — 10 кг тротила, и еще по 200 г в двух местах, взорвал колею и скрылся на велосипеде. Его разыскивают правоохранители.