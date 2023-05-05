"На краю пропасти": в МИД РФ угрожают США открытым военным конфликтом

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, в Вашингтоне якобы недооценивают некие "сигналы", которые исходят из Москвы.

Россия и Соединенные Штаты находятся на грани открытого вооруженного конфликта. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергея Рябков, пишет пропагандистское российское агентство ТАСС.

По его словам, Москва якобы работает над тем, чтобы удержать отношения США от провала в открытое вооруженное противостояние.

"Мы уже стоим на грани, на краю этой пропасти", — сказал он.

Рябков отметил, что контакты Москвы и Вашингтона все еще проводятся по мере необходимости даже на самом высоком уровне. Дипломат страны-агрессора отметил, что США пытаются отстраниться от "ответственности" за атаку беспилотников на Кремль и покушение на главу Кремля Владимира Путина.

"Наши противники в Вашингтоне взяли за правило убеждать своих подопечных в Европе, но и не только, убеждать самих себя в какой-то степени, что исходящие из Москвы сигналы — это элемент, как они это много лет уже произносят, "дезинформационной кампании", — сказал Рябков.

По его словам, в Вашингтоне недостаточно серьезно относятся к "сигналам" из Москвы. Он считает, что это противоречит неким "азам" внешней политики.

Напомним, что РФ обвинила Вашингтон в ночной атаке беспилотников на Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВСУ выполняют задачи американцев. США, по данным Москвы, якобы выбирают "цели" и средства для ударов. Украина отрицает свою причастность к атаке.

Еще сообщалось, что в РФ репетируют ядерный удар после атаки БПЛА на Кремль. По данным Западного военного округа России, в учениях было задействовано около 100 военнослужащих, а также порядка 20 единиц военной и специальной техники.

Также напомним, что Медведев предупредил об эскалации из-за атаки на Кремль. По мнению Медведева, США и страны Европы хотят именно обострения "конфликта" России с Украиной и якобы одобрили "совершенный Киевом теракт".