"Скрытное передвижение": в РФ репетируют ядерный удар после атаки БПЛА на Кремль

По данным Западного военного округа России, в учениях было задействовано около 100 военнослужащих, а также порядка 20 единиц военной и специальной техники.

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В среду, 3 мая, в Калининградской области Российской Федерации прошли тренировки по нанесению ракетных ударов из оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" Балтийского флота. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа РФ.

В публикации говорится, что российские военные "выполнили скрытное передвижение" к стартовым позициям и совершили одиночные и групповые пуски по макетам ракетных комплексов, аэродромов и прочих военных объектов.

Учения также предусматривали отработку действий в условиях зараженной местности и отражение нападения диверсионно-разведывательных групп противника. В тренировках было задействовано около 100 человек личного состава и порядка 20 единиц военной и специальной техники.

"Особое внимание в ходе тренировки было уделено вопросам совершенствования слаженности расчетов и подразделений, профессиональных навыков личного состава при перемещении в указанные районы и маскировке боевых машин", — заявили в пресс-службе.

Как отмечают в издании The Moscow Times, комплексы "Искандер" способны запускать как крылатые, так и баллистические ракеты, том числе с ядерной боеголовкой. Заявленная дальность "Искандеров" — 500 км.

Атака БПЛА на Кремль: в РФ пригрозили "ответными мерами"

В среду, 3 мая, Россия обвинила Украину в атаке БПЛА по зданию Кремля. По словам спикера президента РФ Дмитрия Пескова, Москва расценивает этот инцидент как покушение на Владимира Путина.

"Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным", — заявили в Кремле.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин добавил, что атака дронов по Кремлю является нападением на Россию и заявил о невозможности переговорного процесса с Украиной.

"Будем требовать применения оружия, способного остановить и уничтожить киевский террористический режим", — сказал Володин.

К угрозам также присоединился российский пропагандист Владимир Соловьев, заявив о необходимости ответить "пожестче" на атаку БПЛА по Кремлю.

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев призвал к физическому уничтожению президента Украины Владимира Зеленского, утверждая, что Киев причастен к "теракту" в Кремле.

Угрозы Кремля: реакция Зеленского

Президент Украины отверг обвинения со стороны России в якобы покушении на Владимира Путина, отметив, что Украине не хватает оружия даже для защиты своих земель.

"Мы не атакуем ни Путина, ни Москву. Мы боремся на собственной территории. Защищаем свои села и города", — заявил Зеленский.

Украинский лидер также прокомментировал угрозы россиян в рамках брифинга в Гааге. Он сказал, что не видит с российской стороны ни сильной армии, ни сильного общества, а только "радикальные группки, размахивающие там чем-то ядерным".

"Мы не будем общаться с такими людьми ни о чем. Я думаю, им нужно подумать, как изменить климат в их собственной стране, свой режим", — заключил президент.